Соглашение между Google и Apple нанесет «сокрушительный удар» по амбициям OpenAI

Долгое время компания OpenAI считалась бесспорным лидером в сфере искусственного интеллекта и главным претендентом на стратегическое партнерство с Apple. Однако ситуация кардинально изменилась. Технологический гигант Google перехватил инициативу, запустив свою новейшую модель Gemini 3 и заключив историческое соглашение с производителем iPhone, что перекроило карту технологического рынка. Об этом сообщает Yahoo Finance, 14 января.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новая эра для Siri и рекордные показатели Google

В понедельник Google и Apple официально объявили о многолетнем сотрудничестве. Согласно договоренностям, технологии Google — в частности модели Gemini и облачные решения — станут фундаментом для следующего поколения искусственного интеллекта в продуктах Apple. Это касается и долгожданной обновленной версии голосового помощника Siri, которая должна выйти уже в этом году.

Финансовые детали сделки официально не разглашаются, однако, по данным Bloomberg, речь идет о выплатах в размере 1 миллиард долларов ежегодно, которые Apple будет платить поисковому гиганту.

Реакция рынка была мгновенной:

Акции материнской компании Google — Alphabet — стремительно выросли.

Рыночная капитализация Alphabet впервые в истории превысила отметку в 4 триллиона долларов.

Аналитики отмечают, что Google удалось не просто защитить свой поисковый бизнес, но и возглавить трансформацию рынка на своих условиях, поскольку их ИИ-модели теперь будут работать на подавляющем большинстве смартфонов мира (как Android, так и iOS).

«Огромная потеря» для создателей ChatGPT

Для OpenAI эта новость стала настоящим шоком. Еще в 2024 году Apple заключила партнерство с разработчиком ChatGPT, и многие ожидали, что именно технологии Сэма Альтмана станут «мозгом» для новых устройств Apple.

Однако аналитики с Уолл-стрит теперь оценивают ситуацию пессимистично для стартапа:

Гил Лурия из DA Davidson назвал это «огромной потерей», которая существенно отбрасывает OpenAI назад.

Эндрю Фридман из Hedgeye Risk Management охарактеризовал сделку как «знаковое событие», закрепляющее доминирование Google, и назвал ее «ударом» по OpenAI. По его словам, рост популярности Gemini как универсальной модели затрудняет для OpenAI борьбу за долю рынка.

Переломный момент наступил в конце 2025 года, когда Google неожиданно выпустил модель Gemini 3, которая превзошла конкурентов в отраслевых тестах. В ответ Сэм Альтман объявил «красный код» и компания быстро представила GPT-5.2, однако отзывы о ней были смешанными на фоне успеха конкурента.

Почему Apple отвернулась от OpenAI?

Эксперты предполагают, что охлаждение отношений между Apple и OpenAI произошло не только из-за технологий. OpenAI начала вести себя как прямой конкурент для бигтеха:

Конкуренция с Google: запуск собственного браузера от OpenAI.

Конкуренция с Apple: Слияние OpenAI со стартапом бывшего главного дизайнера Apple Джонатана Айва. Вместе они разрабатывают новый потребительский гаджет с искусственным интеллектом, который позиционируется как потенциальная замена современным смартфонам (и, фактически, iPhone).

Финансовое давление

Ситуация для OpenAI осложняется финансовыми вызовами. Компания тратит колоссальные средства на развитие: по прогнозам, ее расходы достигнут 1,4 триллиона долларов в течение следующих восьми лет. В то же время доходы компании в 2025 году составили около 13 миллиардов долларов, что является лишь частью необходимых инвестиций.