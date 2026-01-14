Верховная Рада Украины поддержала очередное продление сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации. Согласно принятым законам, особый правовой режим продлится еще 90 суток — по меньшей мере, до 3 мая 2026 года.
Рада продлила военное положение и мобилизацию
Детали голосования
Парламент рассмотрел и утвердил два ключевых документа, представленных президентом Владимиром Зеленским накануне:
- № 14366 — о продолжении военного положения (поддержали 333 депутата);
- № 14367 — о продлении сроков мобилизации (поддержали 312 депутатов).
Это уже 18-е решение о пролонгации этих мер с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
Теперь их должен подписать председатель Верховной рады Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.
Комментарии - 1