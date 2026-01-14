Рада продлила военное положение и мобилизацию

Верховная Рада Украины поддержала очередное продление сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации. Согласно принятым законам, особый правовой режим продлится еще 90 суток — по меньшей мере, до 3 мая 2026 года.

Детали голосования

Парламент рассмотрел и утвердил два ключевых документа, представленных президентом Владимиром Зеленским накануне:

№ 14366 — о продолжении военного положения (поддержали 333 депутата);

№ 14367 — о продлении сроков мобилизации (поддержали 312 депутатов).

Это уже 18-е решение о пролонгации этих мер с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Теперь их должен подписать председатель Верховной рады Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним

«Минфин» писал, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие продление срока действия военного положения и проведение общей мобилизации еще на 90 суток.