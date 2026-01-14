Multi от Минфин
14 января 2026, 16:24

Сенат США предлагает разрешить вознаграждения за стейблкоины

Банковский комитет Сената США обнародовал двухпартийную правку к долгожданному законопроекту о структуре крипторынка. Документ содержит положения, которые позволят многим цифровым компаниям продолжать выплачивать вознаграждения клиентам за хранение стейблкоинов, что является стратегической победой для таких гигантов, как Coinbase. Об этом сообщает Bloomberg.

Сенат США предлагает разрешить вознаграждения за стейблкоины

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Баланс между биржами и банками

Новое предложение пытается разрешить конфликт между криптоиндустрией и традиционным банковским сектором:

  • Законопроект в целом запрещает биржам предлагать прямые проценты на стейблкоины.
  • Исключение: документ выделяет деятельность, которая освобождается от запрета. В частности, речь идет о вознаграждениях в рамках программ лояльности или стимулирования. Это позволит компаниям, таким как Coinbase, сохранить свои бонусные программы для пользователей.

Банковская сфера ранее выражала опасения, что такие стимулы могут истощить депозиты в обычных банках, поскольку пользователи будут отдавать предпочтение прибыльным стейблкоинам, привязанным к доллару.

Реакция рынка и Coinbase

На фоне этих новостей акции Coinbase выросли примерно на 3% во вторник, 14 января. Ранее сообщалось, что компания рассматривала возможность отзыва поддержки законопроекта, если ограничения по вознаграждению будут слишком жесткими.

«Сейчас нам нужно проработать 274 страницы текста. Я не могу сказать однозначно, за мы или против, но могу заверить — там много положительных моментов», — отметила вице-президент Coinbase по политике США Кара Калверт.

Криптовалюты также продемонстрировали рост.

Читайте также: Биткоин приблизился к $96 000, Пакистан интегрирует стейблкоин USD1 в свою платежную систему: что нового

Борьба за регулятора

Законодательный процесс в США остается сложным. В то время как Палата представителей стремится передать основные полномочия по регулированию цифровых активов Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Сенат продолжает дискуссии по DeFi и борьбе с отмыванием денег.

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Пол Аткинс неоднократно подчеркивал, что большинство цифровых активов должны регулироваться как товары, а не ценные бумаги, совпадающие с интересами криптосообщества.

Голосование по поправкам в Банковском комитете Сената запланировано на этот четверг, 15 января.

Напомним

«Минфин» писал, что 2025 год стал поворотным для рынка стейблкоинов. Благодаря благоприятной политике администрации президента США Дональда Трампа и принятию ключевого законодательства общий объем транзакций с «цифровыми долларами» вырос на 72%, достигнув невероятной отметки в $33 трлн.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
