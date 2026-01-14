Сенат США предлагает разрешить вознаграждения за стейблкоины

Банковский комитет Сената США обнародовал двухпартийную правку к долгожданному законопроекту о структуре крипторынка. Документ содержит положения, которые позволят многим цифровым компаниям продолжать выплачивать вознаграждения клиентам за хранение стейблкоинов, что является стратегической победой для таких гигантов, как Coinbase . Об этом сообщает Bloomberg.

Баланс между биржами и банками

Новое предложение пытается разрешить конфликт между криптоиндустрией и традиционным банковским сектором:

Законопроект в целом запрещает биржам предлагать прямые проценты на стейблкоины.

Исключение: документ выделяет деятельность, которая освобождается от запрета. В частности, речь идет о вознаграждениях в рамках программ лояльности или стимулирования. Это позволит компаниям, таким как Coinbase, сохранить свои бонусные программы для пользователей.

Банковская сфера ранее выражала опасения, что такие стимулы могут истощить депозиты в обычных банках, поскольку пользователи будут отдавать предпочтение прибыльным стейблкоинам, привязанным к доллару.

Реакция рынка и Coinbase

На фоне этих новостей акции Coinbase выросли примерно на 3% во вторник, 14 января. Ранее сообщалось, что компания рассматривала возможность отзыва поддержки законопроекта, если ограничения по вознаграждению будут слишком жесткими.

«Сейчас нам нужно проработать 274 страницы текста. Я не могу сказать однозначно, за мы или против, но могу заверить — там много положительных моментов», — отметила вице-президент Coinbase по политике США Кара Калверт.

Криптовалюты также продемонстрировали рост.

Борьба за регулятора

Законодательный процесс в США остается сложным. В то время как Палата представителей стремится передать основные полномочия по регулированию цифровых активов Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Сенат продолжает дискуссии по DeFi и борьбе с отмыванием денег.

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Пол Аткинс неоднократно подчеркивал, что большинство цифровых активов должны регулироваться как товары, а не ценные бумаги, совпадающие с интересами криптосообщества.

Голосование по поправкам в Банковском комитете Сената запланировано на этот четверг, 15 января.

«Минфин» писал, что 2025 год стал поворотным для рынка стейблкоинов. Благодаря благоприятной политике администрации президента США Дональда Трампа и принятию ключевого законодательства общий объем транзакций с «цифровыми долларами» вырос на 72%, достигнув невероятной отметки в $33 трлн.