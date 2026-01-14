Чо будет с ценами на новые и б/у автомобили в 2026 году

Украинский авторынок начал сезон-2026 с большой интриги. В прошлом году продавцы машин вышли сразу на несколько рекордов. И все они были обеспечены налоговыми льготами, которые с 1 января этого года уже не действуют.

Во-первых, резко выросли объемы продаж электромобилей. К примеру, только в декабре 2025 года Институт исследований авторынка зафиксировал больше 5,8 тысячи регистраций новых электрокаров, что на 84, 9% больше, чем месяцем ранее и на 852,1% — чем за аналогичный период 2024 года. Всего же в прошлом году парк электрокаров пополнился почти 23 тысячами новых и 84,4 тысячи б/у авто. В итоге, доля электрокаров в общем объеме продаж выросла с 15% до 20%,

Во-вторых, огромный рывок на нашем рынке совершили китайские автомобили. Речь идет, прежде всего, о тех же электрокарах. «94% всех новых электромобилей, купленных украинцами в 2025 году, произведены в Китае. Это полностью перекроило рейтинг популярности марок», — говорит глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Уже с первых чисел января 2026 года электрокары заметно прибавили в цене. Салоны все активнее переписывают прайсы и на «обычные» автомобили с двигателями внутреннего сгорания, поскольку резко рванул вверх курс доллара и евро.

Значит ли это, что весь авторынок ждет тотальная переоценка, какие машины и насколько могут подорожать? «Минфин» выяснил, к чему готовится водителям.

Китайский BYD подвинул всех

Несмотря на продолжающуюся войну и далеко не лучшее состояние украинской экономики, салоны не жаловались на отсутствие желающих обновить авто. По данным компании Autoconsulting, в прошлом году было продано больше 83,4 тысячи легковушек, что на 17% выше показателей 2024 года.

При этом, как утверждает глава Autoconsulting Олег Омельницкий, стремительно менялся рейтинг самых продаваемых марок. Так, в первые месяцы 2025 года топ-10 с большим отрывом от остальных брэндов возглавляла Toyota. Но уже в декабре ее обошел китайский BYD. Этот бренд в Autoconsulting называют настоящим феноменом — всего за год он со старта сумел занять долю в 26% в продажах новых авто и реализовать больше 10 тысяч авто. И это при том, что BYD в Украину завозят, в основном, серые дилеры, не имеющие ни разветвленной сети салонов, ни хорошего сервиса.

Немалую лепту в рекорды сегмента новых авто внесли электромобили — практически каждый четвертый выезжающий из салона автомобиль был на электротяге.

Причина очевидна — в прошлом году действовали льготы на растаможку электрокаров (за них не нужно было платить НДС и ввозную пошлину, а это в общей сложности 30% от стоимости машины). Причем, было известно, что пошлины действуют до конца 2025 года и продлевать их не будут. Это дополнительно подогревало спрос.

При этом, многие импортеры попытались завезти электрокары без пошлин «про запас», забив склады, как минимум, на несколько месяцев вперед. И только под конец года налоговики огорошили новостью — как оказалось, с 1 января 2026 года НДС нужно платить даже с электромобилей, ввезенных еще по льготам, в 2025 году. Это заставило дилеров ускоренными темпами распродавать «электрички», обещая покупателям хорошие скидки. Что, в итоге, еще больше повысило спрос.

Большинство проданных в Украине новых электрокаров (94%) сошли с конвейера китайских заводов. Помимо BYD, совершившего настоящий прорыв на нашем авторынке, в топ-3 самых продаваемых новых электрокаров попал Volkswagen китайской сборки (такие авто намного дешевле, чем аналогичные модели из Европы), а также китайский Zeekr. Электрокары этой марки позиционируются как элитные и уже потеснили на нашем рынке BMW.

Электрокары делали погоду и на рынке б/у авто. По данным Бучацкого, только в декабре 2025 года импорт подержанных «электричек» вырос, по сравнению с ноябрем, на 230,3%, а, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, — почти на 700%.

В итоге парк машин на электротяге в Украине вырос до рекордных 241,2 штуки. Список наиболее популярных марок отличается от топового перечня новых машин. На первом месте — Tesla (21%), далее следуют Nissan (16%), Volkswagen (12%).

Под конец действия льгот в Украину начали ввозить все больше «электрического хлама», то есть, старых авто с большими пробегами. В итоге это увеличило средний возраст электрокаров в нашей стране с 5,6 до 6,3 лет. «На ажиотаже люди массово покупали более старые и дешевые варианты», — констатирует Бучацкий.

В 2025-м подорожали практически все категории авто: что реально подешевело

На фоне ажиотажа меняются и ценники на авто причем и на электрокары, и на машины с ДВС. По данным Института исследований авторынка, в течение года ценник на среднестатистический автомобиль на вторичном рынке варьировался от $5,7 тыс. до $6,1 тыс.

Самый низкий прайс ($5,7 тыс.) был зафиксирован в феврале 2025 года, а уже со второй половины года ценник не отпускался ниже $6 тыс. Аналитики Института исследований авторынка поясняют это «стабилизацией» рынка и изменением потребительских настроений: покупатели стали выбирать более дорогие авто.

На вторичном рынке еще со средины прошлого года, то есть, задолго до отмены льгот, уже начали расти цены на электрокары. Так, если на начало 2025 года среднестатистический электрокар на вторичном рынке стоил $15,9 тыс., то, по состоянию на декабрь, — уже $17 846, плюс почти $2 тыс. за год. И это при том, что, к примеру, многие автосалоны, наоборот, распродавали электрокары под конец года, снижая ценники на 10−20%.

По мнению Бучацкого, ценники на вторичном рынке начали разогреваться на волне дискуссии о введении НДС, что заставило многих покупателей поспешить с приобретением авто «пока не подорожало», что в итоге и создало дополнительное давление на цены.

В прошлом году менялись ценники не только на электромобили. К примеру, заметно подорожали гибридные авто. Если на начало 2025 года средняя стоимость гибридной модели на вторичном рынке составляла $16,9 тыс., то под конец — $20,5 тыс. В итоге авто этой группы подорожали больше, чем «электрички» — плюс $3,6 тыс. за год.

Бензиновые модели, стартовав с $6 тыс. в начале года, вышли на планку в $6,3 тыс. на конец 2025-го.

По дизельным авто динамика следующая: $7300 за среднестатистическую модель в начале 2025 года, и $7350 — «под елочку».

Единственная категория авто, подешевевших за прошлый год — на газу. Если на начало года стоимость среднестатистической модели составляла $3300, то под конец — $3 тыс.

Как продавцы перепишут прайсы в 2026 году

Главная интрига — как будут развиваться события на авторынке в этом году, когда уже нет льгот на электрокары, плюс растут курсы доллара и евро, что заставляет продавцов переписывать гривневые ценники в салонах.

Что касается электромобилей, то уже с 1 января они ожидаемо прибавили в цене 10−20%, а на некоторых площадках — до 30−40%. Но продавцы взяли максимальную планку и пока только тестируют рынок, пытаясь понять, удастся ли им продавать авто по завышенным ценам.

К примеру, на вторичном рынке, по словам аналитика Института исследований авторынка Остапа Новицкого, ценовой индекс на электрокары оказался выше, чем за 2025 год.

«Многие продавцы ждали 1 января, чтобы выставить авто с дополнительной наценкой. Но рынок перенасыщен — только в декабре было ввезено более 30 тысяч электромобилей (это норма продаж на 5−6 месяцев). Все это создает „обратную тягу“, когда запасов много, начинается игра на понижение. В ближайшие месяцы мы увидим, где для продавцов пройдет граница между „я не сдамся“ и „не могу больше ждать“. Хотя может быть и третий сценарий — рынок постепенно станет привыкать к НДС и продажи постепенно нормализуются», — считает Новицкий.

В пресс-службе «Укравто Групп» отметили, что возвращение НДС в размере 20% все же негативно повлияет на спрос. Тем более, что те, кто планировал приобрести электрокар уже сделали это в прошлом году.

«В 2025 году доля электромобилей превысила четверть рынка, а в декабре взлетела до 49,5%, в значительной степени из-за импорта так называемых „серых“ электрокаров китайского происхождения. С учетом изменений в налогообложении в этом году, их доля, скорее всего, существенно сократится», — пояснили «Минфину» в «Укравто Групп».

По словам заместителя правления Украинской электромобильной ассоциации и учредителя компании Luaz Motors Вадима Игнатова, в Украину завезли очень много электрокаров. Помимо тех, которые уже отражены в статистике постановок на первый учет, есть также машины, которые пока не зарегистрированы (как б/у, так и новые). По оценкам Игнатова, их хватит примерно на три месяца продаж.

В то же время, не факт, что такие авто станут «излишком» и станут давить на рынок и цены, поскольку с января этого года Китай изменил правила экспорта электрокаров, запретив его серым дилерам. «Ранее можно было купить авто в китайском салоне и продать его в Украину. Теперь продажи без обязательств запрещены. Это значит, что импортировать авто могут лишь официальные представители, которые обеспечат должное сопровождение, в частности, сервис. Для того, чтобы новый механизм заработал, нужно, как минимум, несколько месяцев», — пояснил Игнатов.

По его словам, ценники на электрокары будет зависеть от рыночной ситуации. «Скажем, уже сейчас сугубо на процент НДС повысили цены разве что официальные дилеры. Остальные ориентируются еще и на спрос на ту или иную модель, поэтому по рынку рост цен колеблется от 10% до 40%. В перспективе, к примеру, на электрокары из США и Европы планируемый рост цен может быть сглажен за счет того, что там на вторичном рынке такие авто подешевели на 7−10%», — пояснил «Минфину» Игнатов

Там также прогнозируют, что на фоне падения спроса на электрокары, основной интерес покупателей сместится в сторону гибридных авто (они позволяют ездить как на электротяге, так и на обычном топливе, но являются сравнительно дорогими — Ред), и кроссоверов с двигателями внутреннего сгорания.

Но на них также будут расти ценники, особенно на новые модели.

Во-первых, сработает «автомобильная инфляция». «В мире наблюдается стабильный тренд постепенного роста цены на новые автомобили, что связано как с повышением уровня технологичности и безопасности, так и с увеличением себестоимости производства», — говорят в «Укравто Групп». Прирост цены за счет этого фактора может составить до 5%.

Во-вторых, есть и сугубо украинские причины роста цен на новые авто. Из-за скачка курса доллара и евро салоны уже начинают пересчитывать гривневые прайсы.

При этом пока у украинских водителей еще есть возможность сэкономить, как некоторые салоны еще проводят распродажи авто прошлых годов выпуска со скидками (хотя акционных предложений уже заметно меньше, чем перед Новым годом). К примеру, по Honda 2023 и 2024 годов выпуска предлагаются скидки от 75 тысяч до 200 тысяч в зависимости от модели. На Renault Duster обещают скидку в 100 тысяч гривен, Mercedes GLE — Class 2025 года вместо 127, 9 тысяч долларов стоит 112 893, Toyota Rav-4 гибрид, Land Cruiser, Land Cruiser Prado 2025 года можно приобрести со скидкой в 3% и т. д.

Как отмечают в Autoconsulting, в этом году на продажи машин будет влиять и принятый в 2025 году закон об упрощении торговли подержанными машинами. «Минфин» уже писал, что этот закон сделает более массовыми программы трейд-ин, что позволит украинским водителям «менять» старые авто на новые прямо в салонах (с разовой доплатой или в кредит).