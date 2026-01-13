После новых атак на энергетику Украина и ООН обратятся к донорам за дополнительными средствами

Украина совместно с Организацией Объединенных Наций инициируют обращение к международным донорам с призывом выделить дополнительные средства на гуманитарную помощь. Причиной послужила критическая ситуация, вызванная массированными российскими атаками на гражданскую энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает Укринформ.

Почему предварительных расчетов недостаточно

В ходе презентации Плана гуманитарных потребностей ООН на 2026 год заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук пояснила, что первоначальный документ не учитывал масштабы текущего зимнего кризиса. Из-за систематических обстрелов миллионы украинцев остались без стабильного доступа к электроэнергии, теплу и воде.

«Вместе с гуманитарным координатором ООН в Украине Матиасом Шмале мы договорились обратиться к донорам по поводу дополнительного финансирования в ответ на новые вызовы гуманитарной войны», — подчеркнула Верещук.

Кто поддерживает гуманитарную миссию

Гуманитарный координатор ООН Матиас Шмале напомнил, что основными донорами миссии в Украине выступают более 25 стран и институтов. Среди них: Австралия, Бельгия, Болгария, Норвегия, Канада, Дания, Эстония, ЕС, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Южная Корея, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания.

Ожидается, что дополнительные средства будут направлены на срочную закупку генераторов, оборудование для мобильных котельных, а также поддержку пунктов обогрева и помощь наиболее уязвимым слоям населения в прифронтовых зонах.