Рынок акций Венесуэлы взлетел на 130% после захвата Мадуро США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 января 2026, 15:29 Читати українською

Рынок акций Венесуэлы взлетел на 130% после захвата Мадуро США

Основной индекс фондового рынка Венесуэлы IBC (Indice Bursatil de Capitalizacion) вырос до рекордного уровня после операции США по захвату президента страны Николаса Мадуро, пишет CNBC со ссылкой на торговые данные.

Основной индекс фондового рынка Венесуэлы IBC (Indice Bursatil de Capitalizacion) вырос до рекордного уровня после операции США по захвату президента страны Николаса Мадуро, пишет CNBC со ссылкой на торговые данные.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиС 3 января индикатор прибавил более 130%, подсчитало издание.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

С 3 января индикатор прибавил более 130%, подсчитало издание. По итогам торгов 9 января IBC составлял 6009,58 пункта (+17,9%).

Что подтолкнуло рынок вверх

Этот рост венесуэльского фондового рынка отражает оптимизм по поводу того, что экономика Венесуэлы может стабилизироваться после многих лет неэффективного управления, санкций и дефолтов, пишет CNBC.

По словам аналитиков, растут ожидания, что обновленное правительство страны сможет привлечь капитал, возобновить добычу нефти и нормализовать отношения с США.

Инвесторы стремятся воспользоваться ситуацией: к примеру, Teucrium, американский эмитент биржевых инвестиционных фондов (exchange-traded funds, ETF), уже подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на создание ETF с привязкой к связанным с Венесуэлой компаниям.

Читайте также: Банки Уолл-стрит присматриваются к Венесуэле после захвата Мадуро

Что говорят аналитики

Аналитики BMI считают, что у власти в Венесуэле скорее останется нынешний режим, который изменит свое поведение, чем произойдет демократический переход или коллапс системы.

«Податливая Венесуэла позволит США укрепить свою региональную гегемонию и обеспечить доступ к нефтяному сектору на очень выгодных условиях», — указали аналитики.

Инвесторы начали закладывать в котировки отстранение Мадуро от власти как предварительное условие для снятия санкций и, в конечном итоге, для соглашения о реструктуризации, добавил инвестиционный директор Aberdeen Энтони Симонд.

По его словам, наблюдается спрос на венесуэльские активы со стороны широкого круга инвестора, в том числе от управляющих активами развивающихся рынков и специалистов по проблемным долгам.

Вместе с тем венесуэльская фондовая биржа маленькая, неликвидная и не особо доступна для глобальных инвесторов, предупредили стратеги.

К примеру, в 2025 году IBC взлетел на 1644%, указывает CNBC. Так как активность на рынках Венесуэлы низкая, даже небольшие перемены в ожиданиях могут привести к сильным колебаниям цен, отметил брокер Alice Blue. Нынешний рост отражает «надежду и спекуляции, а не подтвержденные результаты», добавила компания.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами