Рынок акций Венесуэлы взлетел на 130% после захвата Мадуро США

Основной индекс фондового рынка Венесуэлы IBC (Indice Bursatil de Capitalizacion) вырос до рекордного уровня после операции США по захвату президента страны Николаса Мадуро, пишет CNBC со ссылкой на торговые данные.

С 3 января индикатор прибавил более 130%, подсчитало издание. По итогам торгов 9 января IBC составлял 6009,58 пункта (+17,9%).

Что подтолкнуло рынок вверх

Этот рост венесуэльского фондового рынка отражает оптимизм по поводу того, что экономика Венесуэлы может стабилизироваться после многих лет неэффективного управления, санкций и дефолтов, пишет CNBC.

По словам аналитиков, растут ожидания, что обновленное правительство страны сможет привлечь капитал, возобновить добычу нефти и нормализовать отношения с США.

Инвесторы стремятся воспользоваться ситуацией: к примеру, Teucrium, американский эмитент биржевых инвестиционных фондов (exchange-traded funds, ETF), уже подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на создание ETF с привязкой к связанным с Венесуэлой компаниям.

Что говорят аналитики

Аналитики BMI считают, что у власти в Венесуэле скорее останется нынешний режим, который изменит свое поведение, чем произойдет демократический переход или коллапс системы.

«Податливая Венесуэла позволит США укрепить свою региональную гегемонию и обеспечить доступ к нефтяному сектору на очень выгодных условиях», — указали аналитики.

Инвесторы начали закладывать в котировки отстранение Мадуро от власти как предварительное условие для снятия санкций и, в конечном итоге, для соглашения о реструктуризации, добавил инвестиционный директор Aberdeen Энтони Симонд.

По его словам, наблюдается спрос на венесуэльские активы со стороны широкого круга инвестора, в том числе от управляющих активами развивающихся рынков и специалистов по проблемным долгам.

Вместе с тем венесуэльская фондовая биржа маленькая, неликвидная и не особо доступна для глобальных инвесторов, предупредили стратеги.

К примеру, в 2025 году IBC взлетел на 1644%, указывает CNBC. Так как активность на рынках Венесуэлы низкая, даже небольшие перемены в ожиданиях могут привести к сильным колебаниям цен, отметил брокер Alice Blue. Нынешний рост отражает «надежду и спекуляции, а не подтвержденные результаты», добавила компания.