13 января 2026, 12:53

Банки Уолл-стрит присматриваются к Венесуэле после захвата Мадуро

Банки Уолл-стрит выстраивают позиции, рассчитывая извлечь выгоду из смещения Соединенными Штатами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, делая ставку на то, что смена режима со временем откроет десятки миллиардов долларов инвестиций в энергетический и инфраструктурный секторы южноамериканской страны, пишут Financial Times и The Banker.

Банки Уолл-стрит выстраивают позиции, рассчитывая извлечь выгоду из смещения Соединенными Штатами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, делая ставку на то, что смена режима со временем откроет десятки миллиардов долларов инвестиций в энергетический и инфраструктурный секторы южноамериканской страны, пишут Financial Times и The Banker.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПо данным FT, кредиторы обсуждают с консультантами и банкирами объемы финансирования, необходимые для освоения огромных нефтяных запасов Венесуэлы и восстановления ее пришедшей в упадок инфраструктуры, при этом частному сектору отводится ключевая роль в реконструкции страны.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным FT, кредиторы обсуждают с консультантами и банкирами объемы финансирования, необходимые для освоения огромных нефтяных запасов Венесуэлы и восстановления ее пришедшей в упадок инфраструктуры, при этом частному сектору отводится ключевая роль в реконструкции страны.

Один за всех

Венесуэла — страна с крупнейшими в мире запасами нефти — за последнее десятилетие все больше превращалась в практически недоступное направление для международного бизнеса и финансов, пишет The Banker. Экономическое управление при Николасе Мадуро привело к гиперинфляции и затяжной, глубокой рецессии: в 2018 году инфляция, по данным издания, составила 65 000%.

Страна находится под санкциями США с 2006 года. В 2017 году были введены финансовые санкции против ряда высокопоставленных чиновников, а двумя годами позже — нефтяное эмбарго.

Единственным международным банком с существенным розничным присутствием в Венесуэле остается BBVA, который вышел на рынок в 1997 году, напоминает FT.

Его венесуэльское подразделение не может репатриировать прибыль и дивиденды в материнскую компанию в Испании из-за жестких валютных и капитальных ограничений, действующих в стране.

Как отмечает издание, их смягчение могло бы принести банку значительную разовую выгоду. По словам одного из инвесторов, которых цитирует FT, BBVA также может оказаться среди ограниченного круга западных кредиторов, заинтересованных в энергетическом секторе Венесуэлы, если ограничения будут ослаблены, — за счет финансирования проектов по модернизации нефтяной инфраструктуры.

В BBVA при этом заявили, что «пока слишком рано оценивать реалистичные перспективы».

JPMorgan Chase, согласно информации на сайте банка, ведет бизнес в Венесуэле почти 60 лет и имеет представительский офис в Каракасе, однако этот офис на протяжении многих лет фактически не функционирует и у банка нет команд на месте, сообщил источник, знакомый с ситуацией, пишет FT.

Citigroup до недавнего времени обладал крупнейшими операциями в Венесуэле среди конкурентов, работал в стране более века и имел сотни сотрудников, однако в 2021 году продал бизнес Banco Nacional de Credito.

FT также сообщил, что Barclays в 2025 году организовал две закрытые встречи инвесторов с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо: во время весенних заседаний МВФ в Вашингтоне в апреле и затем осенью;. Обсуждение, со слов источников, было сосредоточено на том, каким образом международный бизнес мог бы вернуться в страну в случае открытия экономики.

Позитивные настроения

После захвата Мадуро Соединенными Штатами на местах «настроения в целом позитивные», поделился с The Banker один из местных банкиров. «Мы стараемся поддерживать наши команды. Мы авансируем выплаты заработной платы и находимся с ними на связи, — сказал он. — Некоторые испытывают страх, но в целом настроение на местах приподнятое. У немногих оставалась симпатия к режиму».

Он добавил, что действия США стали неожиданностью: «Наши сценарии предполагали сохранение статус-кво в среднесрочной перспективе и постепенное сотрудничество с американскими компаниями, как это было с Chevron, но не прямое вмешательство США с захватом лидера режима. Никто этого не ожидал».

По оценке геостратега и сооснователя Fordham Global Foresight Тины Фордэм, которую цитирует The Banker, «ожидание того, что крупнейшие американские энергетические компании в ближайшее время вернутся в Венесуэлу — при новом, условно говоря, политическом „управлении“ и при поддержке Вашингтона, — означает, что вслед за ними пойдут и их банкиры».

По ее словам, Венесуэла «может вновь заинтересовать ряд глобальных банков» при условии возвращения управляемости, исполнения контрактов и доходов. В то же время сотрудник одного из венесуэльских банков считает, что возвращение западных банков к предоставлению «услуг внутри страны» в ближайшей перспективе маловероятно, и допускает рост корреспондентских услуг со стороны американских банков.

Принципиальный вопрос

Как пишет FT, обсуждение возможностей в Венесуэле во многом сосредоточено вокруг нефтяного сектора после обещаний Трампа взять под контроль экспорт венесуэльской нефти и открыть доступ к запасам страны для американских компаний. При этом, по словам одного высокопоставленного банкира с Уолл-стрит, иностранные банки будут необходимы для финансирования критически важной инфраструктуры — с учетом небольшого масштаба финансового сектора Венесуэлы.

«Я не знаю многих клиентов, которые были бы по-настоящему воодушевлены идеей срочно возвращаться туда прямо сейчас», — заявил FT Дэниел Танненбаум, глава практики по противодействию финансовым преступлениям в Oliver Wyman.

По его словам, банки ждут, снимет ли Трамп американские санкции и будут ли проведены новые выборы. «Санкции должны быть сняты, и компаниям потребуется определенная степень правовой защиты — в виде так называемой „безопасной гавани“», если они туда войдут", — поделился один из собеседников FT.

Скепсис в отношении краткосрочных перспектив усиливают институциональные риски, отмечает FT со ссылкой на Брукса Климли, ранее работавшего в Citigroup и UBS: для успеха нужны правила и порядок, верховенство права и контрактное право.

Банкиры также говорят, что будут ориентироваться на действия отраслевых игроков, таких как Chevron и ExxonMobil, прежде чем направлять команды в страну, поскольку нефтяным компаниям потребуются банки для перевода средств в Венесуэлу и из нее. «Банки будут ведомыми, а не ведущими», — сказал Климли, хотя представители нефтяных компаний в частных разговорах отмечали, что не смогут войти в страну без наличия финансирования.

По мнению отраслевых аналитиков, пишет FT, стремление Трампа направить миллиарды долларов на восстановление энергетического сектора Венесуэлы может привести к давлению на американские банки, чтобы они обеспечили часть финансирования, но кредиторы при этом, вероятно, будут добиваться государственных гарантий.

Один из аналитиков выдвинул идею сделок, аналогичных рефинансированию JPMorgan долга Сальвадора на $1 млрд, обеспеченного страховой гарантией US International Development Finance Corporation (DFC). «Если вы хотите реализовать что-либо из этого до реструктуризации долга, вам потребуется своего рода гарантия того, что в случае провала инвестиций кто-то возьмет на себя обязательства», — отметил он.

Захват Мадуро

Николас Мадуро был захвачен американскими силами 3 января. После этого управление страной перешло к его бывшей заместительнице Делси Родригес. Дальнейшая политическая конфигурация и сроки возможных выборов в настоящее время остаются предметом обсуждения.

После задержания Мадуро был доставлен в Нью-Йорк и помещен под стражу в федеральный центр содержания в Бруклине.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
