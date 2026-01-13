Президент США Дональд Трамп на этой неделе проведет собеседование с Риком Ридером, главным инвестиционным директором по глобальным облигациям BlackRock, на должность нового председателя Федеральной резервной системы США (ФРС). Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на осведомленные источники.
Трамп рассматривает топ-менеджера BlackRock на пост главы ФРС
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
По словам собеседников издания, интервью состоится в четверг, 15 января, в Белом доме. В нем примут участие сам Трамп, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр финансов Скотт Бессент и заместитель главы аппарата Дэн Скавино.
Как пишет Fox Business, это будет четвертое и последнее собеседование в рамках отбора кандидата на замену действующего главы ФРС Джерома Пауэлла, срок полномочий которого истекает 15 мая. Пауэлл был выдвинут Трампом на пост председателя Федрезерва в 2017 году и утвержден Сенатом в 2018 году.
Список кандидатов
Помимо Ридера, в финальный список кандидатов входят бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш, директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, а также действующий член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, напоминает издание.
Трамп ранее заявлял, что намерен объявить о своем решении в январе. В случае, если выбор падет на кандидата, не входящего в совет управляющих ФРС, ему потребуется занять одно из вакантных мест в руководстве регулятора. Такая возможность может появиться после 31 января, когда истекает срок полномочий Стивена Мирана. Миран был приведен к присяге в сентябре, заняв кресло, освободившееся после ухода Адрианы Куглер.
Ранее сам Пауэлл отказывался комментировать возможных преемников, подчеркивая, что вопрос назначения следующего председателя Федрезерва находится исключительно в компетенции президента США, подчеркивает издание.
Уголовное дело Пауэлла
В понедельник, 12 января, стало известно, что федеральные прокуроры США начали уголовное расследование в отношении Пауэлла. Оно связано с реконструкцией штаб-квартиры регулятора на сумму $2,5 млрд, а также с показаниями Пауэлла в Конгрессе по этому проекту.
Пауэлл заявил, что расследование стало следствием давления со стороны администрации Дональда Трампа, недовольной темпами и масштабом снижения процентных ставок. По его словам, угрозы уголовного преследования возникают в ответ на стремление ФРС проводить денежно-кредитную политику, исходя из экономических условий, а не политических предпочтений.
Читайте также: В США открыли уголовное дело на главу ФРС Джерома Пауэлла
Глава ФРС также предупредил, что исход расследования может повлиять на будущее независимости центробанка. Он подчеркнул, что Федрезерв должен и дальше принимать решения на основе фактов и макроэкономических данных, а не под воздействием политического давления или запугивания. На фоне этих заявлений американские фондовые фьючерсы перешли к снижению.
Комментарии