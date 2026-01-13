Трамп рассматривает топ-менеджера BlackRock на пост главы ФРС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 января 2026, 8:28 Читати українською

Трамп рассматривает топ-менеджера BlackRock на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп на этой неделе проведет собеседование с Риком Ридером, главным инвестиционным директором по глобальным облигациям BlackRock, на должность нового председателя Федеральной резервной системы США (ФРС). Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на осведомленные источники.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе проведет собеседование с Риком Ридером, главным инвестиционным директором по глобальным облигациям BlackRock, на должность нового председателя Федеральной резервной системы США (ФРС).
Фото: Рик Ридер

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

По словам собеседников издания, интервью состоится в четверг, 15 января, в Белом доме. В нем примут участие сам Трамп, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр финансов Скотт Бессент и заместитель главы аппарата Дэн Скавино.

Как пишет Fox Business, это будет четвертое и последнее собеседование в рамках отбора кандидата на замену действующего главы ФРС Джерома Пауэлла, срок полномочий которого истекает 15 мая. Пауэлл был выдвинут Трампом на пост председателя Федрезерва в 2017 году и утвержден Сенатом в 2018 году.

Список кандидатов

Помимо Ридера, в финальный список кандидатов входят бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш, директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, а также действующий член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, напоминает издание.

Трамп ранее заявлял, что намерен объявить о своем решении в январе. В случае, если выбор падет на кандидата, не входящего в совет управляющих ФРС, ему потребуется занять одно из вакантных мест в руководстве регулятора. Такая возможность может появиться после 31 января, когда истекает срок полномочий Стивена Мирана. Миран был приведен к присяге в сентябре, заняв кресло, освободившееся после ухода Адрианы Куглер.

Ранее сам Пауэлл отказывался комментировать возможных преемников, подчеркивая, что вопрос назначения следующего председателя Федрезерва находится исключительно в компетенции президента США, подчеркивает издание.

Уголовное дело Пауэлла

В понедельник, 12 января, стало известно, что федеральные прокуроры США начали уголовное расследование в отношении Пауэлла. Оно связано с реконструкцией штаб-квартиры регулятора на сумму $2,5 млрд, а также с показаниями Пауэлла в Конгрессе по этому проекту.

Пауэлл заявил, что расследование стало следствием давления со стороны администрации Дональда Трампа, недовольной темпами и масштабом снижения процентных ставок. По его словам, угрозы уголовного преследования возникают в ответ на стремление ФРС проводить денежно-кредитную политику, исходя из экономических условий, а не политических предпочтений.

Читайте также: В США открыли уголовное дело на главу ФРС Джерома Пауэлла

Глава ФРС также предупредил, что исход расследования может повлиять на будущее независимости центробанка. Он подчеркнул, что Федрезерв должен и дальше принимать решения на основе фактов и макроэкономических данных, а не под воздействием политического давления или запугивания. На фоне этих заявлений американские фондовые фьючерсы перешли к снижению.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Анна Недогибченко и 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами