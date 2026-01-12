Глава НБУ: гривна остается выгодным инструментом для хранения средств

Несмотря на историческое падение гривны, украинская национальная валюта остается выгодным инструментом для сохранения средств. Жесткая монетарная политика регулятора позволила существенно снизить темпы роста цен и убедить население вкладывать деньги в гривневые активы, а не скупать доллары . Об этом пишет глава Национального банка Украины Андрей Пышный в колонке на «Укринформ».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ставка на уровне 15,5% как якорь стабильности

По словам главы Нацбанка, ключевым фактором стабилизации стало удержание высокой учетной ставки. В марте 2025 года регулятор повысил ее, а в дальнейшем удерживал на уровне 15,5%. Это сделало проценты по депозитам выше уровня инфляции, что мотивировало людей не тратить средства сразу, а сберегать их.

«Чтобы обуздать инфляцию, мы продолжили повышение учетной ставки в марте 2025 года, а затем сохранили ее на уровне 15,5%. В результате сбережения в гривне остались привлекательными, что ограничило давление на курс гривны и цены», — пояснил Андрей Пышный.

Изменение финансовых привычек украинцев

Статистика подтверждает слова банкира: граждане все больше доверяют гривневым инструментам. За год объемы вложений населения показали существенный рост:

Срочные гривневые депозиты выросли почти на 20%.

Гривневые облигации (ОВГЗ) показали скачок на 67%.

Напомним, что официальный курс гривны и курсы на межбанке обновили очередные исторические минимумы в парах с долларом США и евро.