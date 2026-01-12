Курс доллара США и евро вырос до новых максимумов во время межбанковских торгов в понедельник, 12 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курси долара та євро на міжбанку досягли нових максимумів. В обмінниках євро почти по 51 грн
|
Открытие 12 января
|
Закрытие 12 января
|
Изменения
|
43,15/43,18
|
43,28/43,31
|
Один из четырнадцати
|
50,42/50,44
|
50,55/50,57
|
7/6
Официальный курс. Здесь гривна также опустилась до исторических минимумов: доллар — 43,26 грн, евро — 50,53 грн.
Средний курс в банках: 42,90−43,45 грн/доллар, 50,02−50,75 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,40−43,55, евро — 50,75−50,95 грн.
Источник: Минфин
