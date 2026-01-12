Норвегия выделит Украине $400 миллионов экстренной поддержки. Об этом во время визита в Киев в понедельник, 12 января, объявил министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде.
Норвегия выделит Украине $400 миллионов для поддержки энергетики
Поддержка сектора
Средства будут использованы для поддержки энергетического сектора, в частности, закупки газа и оборудования, а также для прямой поддержки госбюджета.
«Сегодня в Киеве лютый холод, температура -16°C. Мы можем только представить, как это для людей, которые остаются без света по шесть часов подряд. Сейчас мы предоставляем финансирование, которое Украине срочно нужно», — цитирует Эйде пресс-служба МИД Норвегии.
Финансирование будет направлено через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Энергетическое сообщество.
