ФОП или наемный работник: Верховный Суд определил признаки трудовых отношений

Председатель Налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев подчеркнул, что использование ФОП крупным бизнесом для предоставления услуг или выполнения работ на регулярной основе — это потеря всех прав обычного работника: на отпуск и защиту по трудовому договору. А для такого бизнесмена-уклониста — это уголовная ответственность. Об этом пишет «Дебет-Кредит».