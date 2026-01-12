Председатель Налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев подчеркнул, что использование ФОП крупным бизнесом для предоставления услуг или выполнения работ на регулярной основе — это потеря всех прав обычного работника: на отпуск и защиту по трудовому договору. А для такого бизнесмена-уклониста — это уголовная ответственность. Об этом пишет «Дебет-Кредит».
ФОП или наемный работник: Верховный Суд определил признаки трудовых отношений
Решение Суда
Верховный Суд четко выразил позицию: «Формальное заключение гражданско-правового договора не исключает возможности возникновения фактических трудовых отношений, если по своему содержанию правоотношения имеют все признаки трудовых».
Признаки трудовых отношений
Согласно позиции Верховного Суда фактическими признаками трудовых отношений являются:
- выполнение работы по установленному графику;
- интеграция в производственный процесс компании;
- подчинение внутренним правилам и руководству;
- регулярное выполнение функций, характерных для штатного работника.
Следовательно, использование работников в качестве ФОП вместо трудового найма:
- приводит к неуплате налогов таким крупным бизнесом, в частности, ЕСВ, НДФЛ и военного сбора с суммы вознаграждения;
- лишает человека прав, которые он имел как работник — оплачиваемого отпуска, минимального размера оплаты труда, выходного пособия и других гарантий.
Кроме того, такая схема помогает избежать ответственности за нарушение трудового законодательства и усложняет работнику защиту своих трудовых прав.
Источник: Минфин
