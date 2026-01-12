Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Сменить язык на українська

12 января 2026, 8:00 Читати українською

План-график проверок ГНС: как снизить налоговые риски

Государственная налоговая служба Украины подготовила план-график проверок на 2026 год с учетом обновленного риск-ориентированного подхода, включающего секторальный и отраслевой анализ. Об этом говорится в сообщении Налоговой.

Государственная налоговая служба Украины подготовила план-график проверок на 2026 год с учетом обновленного риск-ориентированного подхода, включающего секторальный и отраслевой анализ.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

К кому придут с проверкой

Контрольные мероприятия направляются исключительно на налогоплательщиков, в деятельности которых есть признаки налоговых рисков, в частности, вероятность нарушения налогового законодательства и возможные недоплаты в бюджет.

Важно: факт включения налогоплательщика в план-график не означает автоматического подтверждения установленных рисков. Так же и отсутствие предприятия в плане-графике на момент его обнародования, не исключает возможности его дальнейшего включения.

При корректировке плана-графика документальных плановых проверок (а это делается дважды в год) учитываются показатели деятельности налогоплательщика за последний налоговый (отчетный) период, в частности, по результатам налоговой и финансовой отчетности за 2025 год.

Читайте: В 2026 году налоговая проведет 4,5 тыс. проверок бизнеса: в каких областях их будет больше всего

То есть фактически те, кто улучшит свои финансово-экономические показатели и уровень уплаты налогов, в частности, по результатам годового декларирования, могут быть исключены из плана-графика, а те, у кого окажутся значительные расчетные риски — могут туда попасть.

Как снизить свои налоговые риски

  • представить достоверные показатели декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость по результатам деятельности в 2025 году;
  • привести в соответствие задекларированные показатели, если уже успели отчитаться раньше;
  • проверить на вебпортале ГНС показатели уровня уплаты по соответствующему КВЭД (по соответствующим налоговым периодам);
  • сравнить их с показателями, отраженными в собственной налоговой отчетности;
  • добровольно задекларировать и уплатить налоговые обязательства на уровне других участников отрасли.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

