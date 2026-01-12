План-график проверок ГНС: как снизить налоговые риски

Государственная налоговая служба Украины подготовила план-график проверок на 2026 год с учетом обновленного риск-ориентированного подхода, включающего секторальный и отраслевой анализ. Об этом говорится в сообщении Налоговой.

К кому придут с проверкой

Контрольные мероприятия направляются исключительно на налогоплательщиков, в деятельности которых есть признаки налоговых рисков, в частности, вероятность нарушения налогового законодательства и возможные недоплаты в бюджет.

Важно: факт включения налогоплательщика в план-график не означает автоматического подтверждения установленных рисков. Так же и отсутствие предприятия в плане-графике на момент его обнародования, не исключает возможности его дальнейшего включения.

При корректировке плана-графика документальных плановых проверок (а это делается дважды в год) учитываются показатели деятельности налогоплательщика за последний налоговый (отчетный) период, в частности, по результатам налоговой и финансовой отчетности за 2025 год.

Читайте: В 2026 году налоговая проведет 4,5 тыс. проверок бизнеса: в каких областях их будет больше всего

То есть фактически те, кто улучшит свои финансово-экономические показатели и уровень уплаты налогов, в частности, по результатам годового декларирования, могут быть исключены из плана-графика, а те, у кого окажутся значительные расчетные риски — могут туда попасть.

Как снизить свои налоговые риски