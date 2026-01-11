Multi от Минфин
11 января 2026, 9:00 Читати українською

Инвестиции на $800 миллиардов: Зеленский и Трамп могут заключить историческое соглашение в Давосе

Украина и Соединенные Штаты Америки приблизились к финализации масштабного экономического соглашения, которое определит будущее восстановление страны. Президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп могут подписать соглашение стоимостью 800 миллиардов долларов во время Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет в Швейцарии с 19 по 23 января. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Украина и Соединенные Штаты Америки приблизились к финализации масштабного экономического соглашения, которое определит будущее восстановление страны.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Десятилетний план восстановления

Согласно информации источников, документ является долгосрочной стратегией: указанная сумма в 800 миллиардов долларов должна быть направлена в украинскую экономику в течение следующих 10 лет. Главная цель этих вливаний — не только восстановление разрушенной войной инфраструктуры, но и мощное стимулирование экономического развития.

Соглашение призвано открыть шлюзы для финансирования из различных источников.

Речь идет о комбинации инструментов:

  • Государственные займы и гранты.
  • Прямые инвестиции от частных международных компаний.

Изменение дипломатических планов

Изначально график украинского президента предусматривал другой сценарий. Владимир Зеленский намеревался посетить Белый дом уже на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать «план экономического процветания» и договориться о гарантиях безопасности для Украины на послевоенный период.

Однако, по словам инсайдеров, союзники Киева из так называемой «Коалиции желающих» (группа стран-партнеров) посоветовали отложить визит в Вашингтон. Они убедили украинское руководство, что экономический форум в Давосе является более подходящей площадкой для заключения соглашения такого масштаба и в такой момент.

Бизнес в обмен на безопасность

Стратегия Киева заключается в том, чтобы тесно связать экономические интересы США с безопасностью Украины. В украинском правительстве рассчитывают: если Вашингтон будет глубоко вовлечен в процесс восстановления (особенно в те проекты, которые могут заинтересовать Трампа как бизнесмена), это существенно повысит мотивацию США предоставить Украине реальные и надежные гарантии безопасности. Фактически, защита американских инвестиций станет синонимом защиты украинской территории.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
TAN72
TAN72
11 января 2026, 10:28
#
За чей счёт будет этот банкет
+
+15
R S
R S
11 января 2026, 11:59
#
За счёт украинских налогоплательщиков, за чей же ещё???
+
0
Exba
Exba
11 января 2026, 10:45
#
Если будут зоны свободной торговли со Штатами и ЕС + минимум вмешательства государства в бизнес, то инвестиции придут сами
+
0
Tido oss
Tido oss
11 января 2026, 11:11
#
Ну наша рада твой премьер минист всьо зделают для минимум в мешательство в бизнес
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
