«Укрзализныця» приостановила выплаты по еврооблигациям и идет на реструктуризацию долга

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 января 2026, 11:15 Читати українською

«Укрзализныця» приостановила выплаты по еврооблигациям и идет на реструктуризацию долга

«Укрзализныця» (УЗ) официально объявила о приостановке выплат по своим еврооблигациям. Фактически компания входит в состояние технического дефолта, чтобы сохранить деньги для восстановления инфраструктуры и договориться с кредиторами о новых, более мягких условиях возврата долгов. Об этом пишет Лига со ссылкой на сообщение компании-эмитента Rail Capital Markets plc на бирже Euronext.

«Укрзализныця» (УЗ) официально объявила о приостановке выплат по своим еврооблигациям.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Курс на реструктуризацию

Руководство компании объясняет этот шаг необходимостью пересмотра условий возврата долгов. По словам председателя правления У З Александра Перцовского, остановка платежей является формальным началом переговоров с кредиторами о комплексной реструктуризации. Для этого процесса перевозчик уже нанял юридических и финансовых консультантов.

Топ-менеджер провел параллель с действиями государства, которое ранее также пересматривало условия своих обязательств:

«Недавно и наш суверен Украина был в таком же положении в отношении ВВП-варрантов. Этот инструмент из-за его специфики требовал очень больших выплат. Украина решила отказаться от этих выплат, провела то, что считается рынком достаточно удачной, эффективной реструктуризацией, и вышла из нее, сэкономив существенные средства налогоплательщикам. Вот мы, собственно, на такой траектории находимся».

Экономическое давление и последствия атак

Главной причиной неспособности обслуживать долги в полном объеме является война. По текущим условиям, в течение 2026 года Укрзализныця должна была бы выплатить кредиторам почти 800 миллионов долларов. В компании признали, что отдать такую сумму в нынешних реалиях — нереалистичная задача.

Перцовский привел статистику, иллюстрирующую масштаб проблем: только в 2025 году железнодорожная инфраструктура подверглась 1195 атакам врага. Это больше, чем за 2023 и 2024 годы вместе взятые. Восстановление поврежденных объектов требует колоссальных финансовых ресурсов.

Дополнительным бременем стали экономические факторы:

  • Потеря значительной части перевозок для металлургии и угольной промышленности.
  • Замедление экспорта из-за ударов по портовой инфраструктуре.
  • Замороженные тарифы: стоимость грузовых перевозок не пересматривалась с 2022 года, а пассажирских — еще с 2021 года.

Остановятся ли поезда?

Председатель правления УЗ успокоил клиентов и работников: решение не платить по внешним долгам никак не повлияет на операционную работу железной дороги.

«Мы в полном объеме продолжаем выполнять все обязательства перед государством — платить налоги и сборы, выплачивать заработную плату. Также Укрзализныця и в дальнейшем будет обслуживать обязательства перед международными финансовыми организациями, которые финансируют конкретные целевые проекты на железной дороге», — подчеркнул Перцовский.

Он добавил, что хотя невыплата по отдельному инструменту формально может считаться техническим дефолтом, это является «выборочной паузой» для сохранения денег (ликвидности) в критический момент, что является нормальной мировой практикой.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами