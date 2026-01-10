«Укрзализныця» приостановила выплаты по еврооблигациям и идет на реструктуризацию долга

«Укрзализныця» (УЗ) официально объявила о приостановке выплат по своим еврооблигациям. Фактически компания входит в состояние технического дефолта, чтобы сохранить деньги для восстановления инфраструктуры и договориться с кредиторами о новых, более мягких условиях возврата долгов. Об этом пишет Лига со ссылкой на сообщение компании-эмитента Rail Capital Markets plc на бирже Euronext.

Курс на реструктуризацию

Руководство компании объясняет этот шаг необходимостью пересмотра условий возврата долгов. По словам председателя правления У З Александра Перцовского, остановка платежей является формальным началом переговоров с кредиторами о комплексной реструктуризации. Для этого процесса перевозчик уже нанял юридических и финансовых консультантов.

Топ-менеджер провел параллель с действиями государства, которое ранее также пересматривало условия своих обязательств:

«Недавно и наш суверен Украина был в таком же положении в отношении ВВП-варрантов. Этот инструмент из-за его специфики требовал очень больших выплат. Украина решила отказаться от этих выплат, провела то, что считается рынком достаточно удачной, эффективной реструктуризацией, и вышла из нее, сэкономив существенные средства налогоплательщикам. Вот мы, собственно, на такой траектории находимся».

Экономическое давление и последствия атак

Главной причиной неспособности обслуживать долги в полном объеме является война. По текущим условиям, в течение 2026 года Укрзализныця должна была бы выплатить кредиторам почти 800 миллионов долларов. В компании признали, что отдать такую сумму в нынешних реалиях — нереалистичная задача.

Перцовский привел статистику, иллюстрирующую масштаб проблем: только в 2025 году железнодорожная инфраструктура подверглась 1195 атакам врага. Это больше, чем за 2023 и 2024 годы вместе взятые. Восстановление поврежденных объектов требует колоссальных финансовых ресурсов.

Дополнительным бременем стали экономические факторы:

Потеря значительной части перевозок для металлургии и угольной промышленности.

Замедление экспорта из-за ударов по портовой инфраструктуре.

Замороженные тарифы: стоимость грузовых перевозок не пересматривалась с 2022 года, а пассажирских — еще с 2021 года.

Остановятся ли поезда?

Председатель правления УЗ успокоил клиентов и работников: решение не платить по внешним долгам никак не повлияет на операционную работу железной дороги.

«Мы в полном объеме продолжаем выполнять все обязательства перед государством — платить налоги и сборы, выплачивать заработную плату. Также Укрзализныця и в дальнейшем будет обслуживать обязательства перед международными финансовыми организациями, которые финансируют конкретные целевые проекты на железной дороге», — подчеркнул Перцовский.

Он добавил, что хотя невыплата по отдельному инструменту формально может считаться техническим дефолтом, это является «выборочной паузой» для сохранения денег (ликвидности) в критический момент, что является нормальной мировой практикой.