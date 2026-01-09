Илон Маск ограничил доступ к созданию изображений в Grok из-за скандала с дипфейками

Компания Илона Маска xAI заблокировала функцию генерации изображений в своем чат-боте Grok для бесплатных пользователей соцсети X. Отныне этот инструмент доступен только для платных подписчиков. Такое решение было принято после волны возмущения из-за массового создания сексуализированного контента, включая изображения детей, с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters 9 января.

Суть проблемы

Чат-бот Grok позволял пользователям соцсети X редактировать фотографии или создавать новые, часто превращая обычные снимки женщин и детей в откровенные изображения в белье или без одежды. При этом согласие реальных людей, чьи фото использовались, не требовалось.

Это вызвало жесткую реакцию в Европе:

Еврокомиссия назвала такие изображения незаконными и «ужасными».

Министр медиа Германии Вольфрам Ваймер охарактеризовал ситуацию как «индустриализацию сексуальных домогательств».

Британский регулятор по вопросам защиты данных требует от платформы объяснений относительно соблюдения законов.

Как работают ограничения

Журналисты Reuters провели эксперимент, попросив Grok переделать фотографию репортера в изображение в бикини — запрос, который стал популярным среди пользователей в последнее время. Бот отказал в выполнении задания, сообщив, что функции генерации и редактирования изображений теперь доступны исключительно платным подписчикам платформы.

В то же время, по данным Reuters, отдельное приложение Grok, которое работает автономно от соцсети X, по-прежнему позволяет создавать изображения без оформления подписки.