9 января 2026, 16:53

Илон Маск ограничил доступ к созданию изображений в Grok из-за скандала с дипфейками

Компания Илона Маска xAI заблокировала функцию генерации изображений в своем чат-боте Grok для бесплатных пользователей соцсети X. Отныне этот инструмент доступен только для платных подписчиков. Такое решение было принято после волны возмущения из-за массового создания сексуализированного контента, включая изображения детей, с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters 9 января.

Компания Илона Маска xAI заблокировала функцию генерации изображений в своем чат-боте Grok для бесплатных пользователей соцсети X.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Суть проблемы

Чат-бот Grok позволял пользователям соцсети X редактировать фотографии или создавать новые, часто превращая обычные снимки женщин и детей в откровенные изображения в белье или без одежды. При этом согласие реальных людей, чьи фото использовались, не требовалось.

Это вызвало жесткую реакцию в Европе:

  • Еврокомиссия назвала такие изображения незаконными и «ужасными».
  • Министр медиа Германии Вольфрам Ваймер охарактеризовал ситуацию как «индустриализацию сексуальных домогательств».
  • Британский регулятор по вопросам защиты данных требует от платформы объяснений относительно соблюдения законов.

Как работают ограничения

Журналисты Reuters провели эксперимент, попросив Grok переделать фотографию репортера в изображение в бикини — запрос, который стал популярным среди пользователей в последнее время. Бот отказал в выполнении задания, сообщив, что функции генерации и редактирования изображений теперь доступны исключительно платным подписчикам платформы.

В то же время, по данным Reuters, отдельное приложение Grok, которое работает автономно от соцсети X, по-прежнему позволяет создавать изображения без оформления подписки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
