українська
8 января 2026, 15:08

Сенат США проголосует за попытку остановить дальнейшие военные действия Трампа в Венесуэле

В четверг Сенат США должен провести голосование по резолюции о военных полномочиях, которая призвана заблокировать Дональду Трампу возможность дальнейшего использования армии против Венесуэлы без согласия Конгресса. Инициатива появилась на фоне жесткой критики со стороны демократов после спецоперации по захвату Николаса Мадуро. Об этом сообщает The Guardian.

Сенат США проголосует за попытку остановить дальнейшие военные действия Трампа в Венесуэле

Рейд на Каракас

Демократы требуют ответов после того, как в прошлую субботу американский спецназ штурмовал Каракас и вывез Мадуро в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в «наркотерроризме». Трамп не сообщил законодателям о проведении этой операции заранее.

Ситуация накалилась еще в сентябре, когда президент одобрил авиаудары по судам у берегов Венесуэлы, которые, по его утверждению, перевозили фентанил. В результате атак погибли по меньшей мере 110 человек.

Эксперты подвергают сомнению наличие наркотиков на судах, а резонанс усилился после сообщений о том, что военные решили ликвидировать двух уцелевших во время удара вместо того, чтобы взять их в плен.

Позиции сторон: Безопасность против законности

Автор резолюции, сенатор-демократ Тим Кейн, настаивает, что война должна быть последним средством и не может начинаться по единоличному решению одного человека.

Республиканцы преимущественно поддерживают действия Трампа:

  • Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что мир стал более безопасным после ареста Мадуро, а действия Трампа «отправляют сигнал тиранам по всему миру».
  • Министр обороны Пит Хегсет и госсекретарь Марк Рубио во время закрытых брифингов убеждали законодателей в эффективности «решительных действий».

В то же время в рядах республиканцев есть раскол. Сенатор Рэнд Пол призывает Конгресс отстоять свое право объявлять войну, иначе страной «будут руководить из-за чрезвычайных ситуаций».

Хватит ли голосов

Несмотря на то, что резолюция считается мало имеющей шансов на успех через республиканское большинство, интрига сохраняется. Демократы сами имеют внутренние разногласия: например, сенатор Джон Феттерман публично похвалил рейд на Каракас, назвав его «положительным развитием событий».

Читайте также": США планируют установить бессрочный контроль над продажей венесуэльской нефти

Что дальше

Даже если голосование в четверг провалится, демократы не собираются останавливаться. Тим Кейн анонсировал разработку аналогичных резолюций по другим странам, которые Трамп атаковал или угрожал атаковать в течение последнего года: Нигерии, Кубы, Мексики и Колумбии.

«Мы перешли от борьбы с наркотиками к смене режима, а теперь к нефти. Обоснований нет», — отметил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микс.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

zevs1
zevs1
8 января 2026, 15:21
#
Демократическая парти США в лице Обамы 2008 Грузия 2014 Крым и Байдена 2022 ппономасштабная война России против Украины Демократы доказали свою несостоятельность допустив такое количество нарушений международного права переросших в войну.

Трамп решительно показывает и доказывает делом, а не пустой болтовней что диктатуру не сложно уничтожить.
