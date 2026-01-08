США планируют установить бессрочный контроль над продажей венесуэльской нефти

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 января 2026, 9:01 Читати українською

США планируют установить бессрочный контроль над продажей венесуэльской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала план, фактически предусматривающий переход венесуэльского нефтяного экспорта под полное управление США. Несмотря на заявления Белого дома о достижении окончательной договоренности, венесуэльская государственная компания PDVSA официально подтверждает факт ведения переговоров. Об этом сообщает New York Times.

США планируют установить бессрочный контроль над продажей венесуэльской нефти
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Мы забираем всю нефть»: детали стратегии США

Госсекретарь Марко Рубио и министр энергетики Крис Райт в среду, 7 января, уточнили видение Вашингтона по поводу энергетического будущего Венесуэлы. План включает следующие шаги:

  • Полный контроль продаж: США намерены самостоятельно реализовывать венесуэльскую нефть на мировом рынке бессрочно.
  • Конфискация запасов: Вашингтон планирует изъять и продать объемы нефти, равные двум месяцам ежедневной добычи страны (десятки миллионов баррелей, которые сейчас заблокированы в танкерах).
  • Открытие рынка: обеспечение «справедливого доступа» для американских и западных нефтяных гигантов к недрам Венесуэлы.
  • Выборочное снятие санкций Министерство энергетики США уже привлекает трейдеров и банки к маркетингу венесуэльской нефти, обещая точечное смягчение ограничений для упрощения финансовых транзакций.

«Мы сейчас находимся в процессе выполнения соглашения о том, чтобы забрать всю нефть», — заявил Рубио во время выступления в Капитолии.

Реакция Венесуэлы

После задержания в минувшие выходные президента Николаса Мадуро силами США временное руководство страны взяло Делси Родригес. В государственной компании PDVSA заявили, что переговоры с Вашингтоном продолжаются в формате, подобном сотрудничеству с международными компаниями. В то же время, Каракас пока не подтвердил готовность передать США контроль над доходами от продажи нефти.

Крис Райт считает, что Венесуэла может быстро нарастить добычу в несколько сотен тысяч баррелей в сутки, хотя для возвращения к историческим максимумам понадобятся десятки миллиардов долларов инвестиций. Ожидается, что в пятницу Дональд Трамп встретится с руководителями крупнейших нефтяных компаний США, в частности, Chevron, чтобы обсудить условия их возвращения в Венесуэлу.

Цены на нефть

По данным Reuters, цены на нефть выросли в четверг, 8 января, после двух дней падения, поскольку более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США стимулировало инвесторов покупать фьючерсы на фоне мониторинга развития событий в Венесуэле.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 24 цента, или 0,40% — до $60,20 за баррель. В то же время, американская WTI выросла на 22 цента, или 0,39%, — до $56,21 за баррель.

Напомним, оба бенчмарка в среду, 7 января, упали более чем на 1% второй день подряд, поскольку участники рынка ожидают значительного глобального предложения в этом году. В частности, аналитики Morgan Stanley прогнозируют профицит на уровне до 3 млн баррелей в сутки первой половины 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами