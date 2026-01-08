США планируют установить бессрочный контроль над продажей венесуэльской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала план, фактически предусматривающий переход венесуэльского нефтяного экспорта под полное управление США. Несмотря на заявления Белого дома о достижении окончательной договоренности, венесуэльская государственная компания PDVSA официально подтверждает факт ведения переговоров. Об этом сообщает New York Times.

«Мы забираем всю нефть»: детали стратегии США

Госсекретарь Марко Рубио и министр энергетики Крис Райт в среду, 7 января, уточнили видение Вашингтона по поводу энергетического будущего Венесуэлы. План включает следующие шаги:

Полный контроль продаж: США намерены самостоятельно реализовывать венесуэльскую нефть на мировом рынке бессрочно.

Конфискация запасов: Вашингтон планирует изъять и продать объемы нефти, равные двум месяцам ежедневной добычи страны (десятки миллионов баррелей, которые сейчас заблокированы в танкерах).

Открытие рынка: обеспечение «справедливого доступа» для американских и западных нефтяных гигантов к недрам Венесуэлы.

Выборочное снятие санкций Министерство энергетики США уже привлекает трейдеров и банки к маркетингу венесуэльской нефти, обещая точечное смягчение ограничений для упрощения финансовых транзакций.

«Мы сейчас находимся в процессе выполнения соглашения о том, чтобы забрать всю нефть», — заявил Рубио во время выступления в Капитолии.

Реакция Венесуэлы

После задержания в минувшие выходные президента Николаса Мадуро силами США временное руководство страны взяло Делси Родригес. В государственной компании PDVSA заявили, что переговоры с Вашингтоном продолжаются в формате, подобном сотрудничеству с международными компаниями. В то же время, Каракас пока не подтвердил готовность передать США контроль над доходами от продажи нефти.

Крис Райт считает, что Венесуэла может быстро нарастить добычу в несколько сотен тысяч баррелей в сутки, хотя для возвращения к историческим максимумам понадобятся десятки миллиардов долларов инвестиций. Ожидается, что в пятницу Дональд Трамп встретится с руководителями крупнейших нефтяных компаний США, в частности, Chevron, чтобы обсудить условия их возвращения в Венесуэлу.

Цены на нефть

По данным Reuters, цены на нефть выросли в четверг, 8 января, после двух дней падения, поскольку более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США стимулировало инвесторов покупать фьючерсы на фоне мониторинга развития событий в Венесуэле.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 24 цента, или 0,40% — до $60,20 за баррель. В то же время, американская WTI выросла на 22 цента, или 0,39%, — до $56,21 за баррель.

Напомним, оба бенчмарка в среду, 7 января, упали более чем на 1% второй день подряд, поскольку участники рынка ожидают значительного глобального предложения в этом году. В частности, аналитики Morgan Stanley прогнозируют профицит на уровне до 3 млн баррелей в сутки первой половины 2026 года.