7 января 2026, 19:35 Читати українською

Revolut планирует выход на рынок Турции: финтех-гигант ведет переговоры о покупке местного банка

Британская финтех-компания Revolut начала переговоры о приобретении турецкого цифрового банка FUPS. Эта сделка может стать ключевым шагом для официального запуска услуг Revolut в Турции, что значительно усилит конкуренцию на местном финансовом рынке. Об этом сообщает Bloomberg 7 января.

Британская финтех-компания Revolut начала переговоры о приобретении турецкого цифрового банка FUPS.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали потенциальной сделки

По информации источников, знакомых с ситуацией, стороны еще не приняли окончательного решения, и нет уверенности, что сделка будет завершена. В случае успешных переговоров приобретение должно согласовать турецкий банковский регулятор (BDDK).

Представители Revolut отказались комментировать «рыночные слухи», а в FUPS не ответили на запрос журналистов.

Масштабы игроков

Revolut, возглавляемый миллиардером Николаем Сторонским, продолжает агрессивную глобальную экспансию.

  • Клиентская база: Около 70 миллионов пользователей по всему миру.
  • Оценка стоимости: В ноябре компания достигла оценки в 75 миллиардов долларов, закрепив статус одного из самых дорогих стартапов Европы.
  • География: В последние месяцы компания нацелилась на новые рынки, от стран Северной Европы до Мексики.

FUPS — это менее известный игрок на турецком рынке, получивший банковскую лицензию в 2022 году.

  • Капитал: Стартовый капитал составлял 1,5 миллиарда лир (чуть более 81 миллиона долларов на тот момент).
  • Штат: По состоянию на сентябрь в компании работало всего 60 сотрудников.

Почему Турция — «лакомый кусок» для финтеха

Турция переживает период высокой инфляции, что заставляет население активно искать инструменты для сохранения средств.

  • Крипто-бум: Турция входит в число мировых лидеров по уровню принятия криптовалют. Люди используют стейблкоины (цифровые доллары) как защиту от обесценивания лиры. Revolut, который активно развивает крипто-направление, может предложить здесь удобный шлюз для таких операций.
  • Молодое население: Страна имеет большую долю молодых, технически подкованных пользователей, которые предпочитают мобильные приложения вместо походов в банковские отделения.
  • Лицензионный путь: Покупка уже лицензированного банка (как FUPS) позволяет Revolut сэкономить годы бюрократической волокиты. Получение новой банковской лицензии «с нуля» обычно занимает гораздо больше времени и ресурсов.

Revolut уходит из Украины

Напомним, что британский финтех-гигант Revolut официально прекращает обслуживание резидентов Украины. Причиной названы требования украинского законодательства.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
