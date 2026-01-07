Дуров отрицает финансовую зависимость Telegram от россии и назвал себя единственным акционером

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров публично отреагировал на сообщения о «российском следе» в финансах компании. На своем официальном канале он заверил , что платформа не имеет никакой зависимости от капитала по россии, а все стратегические решения принимает он единолично.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Дуров назвал слухи о влиянии российских денег на Telegram «страшилками». По его словам, в недавнем выпуске облигаций на сумму $1,7 млрд среди инвесторов не было ни одного представителя россии.

Облигации, выпущенные в 2021 году (значительная часть которых была связана с рф), по словам Дурова, уже преимущественно погашены и не создают проблем для компании.

Он также подчеркнул, что владельцы облигаций являются только кредиторами, а не акционерами, поэтому они не имеют права голоса или влияния на управление мессенджером.

«Я — единственный акционер», — подчеркнул бизнесмен.

Замороженные миллионы в рф

Заявление Дурова появилось после публикации в Financial Times, где утверждалось, что Telegram попал в сложную финансовую ситуацию. По данным издания, облигации компании на сумму $500 млн оказались заблокированы в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД) из-за западных санкций.

Эта ситуация стала резонансной, поскольку она обнаружила реальный объем российского капитала в структуре долга Telegram, несмотря на продолжающиеся попытки Дурова дистанцироваться от Кремля. Санкции фактически парализовали возможность выплаты по этим бумагам, что ставит под вопрос легкость проведения будущего IPO.

Несмотря на опровержение Дурова, инвесторы продолжают пристально смотреть за финансовыми отчетами компании. Выручка Telegram в первой половине 2025 года выросла до $870 млн, однако из-за падения стоимости криптовалюты Toncoin компания зафиксировала чистый убыток. Вопрос о том, как Telegram собирается решать проблему заблокированных в России $500 млн долга, остается открытым для рынка.