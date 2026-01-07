В «Резерв+» появились уведомления о присланных по почте повестках

Министерство обороны Украины расширило функционал приложения «Резерв+», добавив возможность получать уведомления об отправке бумажных повесток. Эта функция носит сугубо информационный характер и призвана предупредить пользователя о направлении заказного письма через Укрпочту. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Ключевые особенности новой функции

В ведомстве подчеркивают, что внедрение уведомлений не изменяет действующее законодательство о порядке вручения документов. Основные аспекты работы сервиса:

Юридическая сила: Уведомление в приложении не является повесткой. Его получение или прочтение в интерфейсе телефона не считается фактом официального вручения документа. Повестки по-прежнему доставляются исключительно в бумажном виде заказным письмом.

Содержание сообщения: В push-уведомлении указываются дата и время, на которые военнообязанному назначен визит в ТЦК и СП согласно бумажному документу.

Добровольность: Пользователи могут активировать или деактивировать эту функцию в настройках приложения.

Текущие возможности уведомлений в «Резерв+»

Кроме информации о повестках, приложение уже посылает push-сообщения о следующих событиях:

Изменение статуса розыска (представление или снятие).

Наличие штрафов за нарушение правил военного учета.

Обновление электронного военного билета (Резерв ID).

Подтверждение получения отсрочки или бронирования.

Генерация электронного направления на ВЛК.

Планы по обновлениям

Минобороны планирует в течение первого квартала 2026 добавить в систему еще несколько типов уведомлений. В частности, пользователи будут получать автоматические уведомления о взятии на военный учет, снятии или исключении из него, а также об официальной отмене ранее предоставленной отсрочки.

