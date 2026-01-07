Multi от Минфин
7 января 2026, 8:01

В «Резерв+» появились уведомления о присланных по почте повестках

Министерство обороны Украины расширило функционал приложения «Резерв+», добавив возможность получать уведомления об отправке бумажных повесток. Эта функция носит сугубо информационный характер и призвана предупредить пользователя о направлении заказного письма через Укрпочту. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В «Резерв+» появились уведомления о присланных по почте повестках

Ключевые особенности новой функции

В ведомстве подчеркивают, что внедрение уведомлений не изменяет действующее законодательство о порядке вручения документов. Основные аспекты работы сервиса:

Юридическая сила: Уведомление в приложении не является повесткой. Его получение или прочтение в интерфейсе телефона не считается фактом официального вручения документа. Повестки по-прежнему доставляются исключительно в бумажном виде заказным письмом.

Содержание сообщения: В push-уведомлении указываются дата и время, на которые военнообязанному назначен визит в ТЦК и СП согласно бумажному документу.

Добровольность: Пользователи могут активировать или деактивировать эту функцию в настройках приложения.

Текущие возможности уведомлений в «Резерв+»

Кроме информации о повестках, приложение уже посылает push-сообщения о следующих событиях:

  • Изменение статуса розыска (представление или снятие).
  • Наличие штрафов за нарушение правил военного учета.
  • Обновление электронного военного билета (Резерв ID).
  • Подтверждение получения отсрочки или бронирования.
  • Генерация электронного направления на ВЛК.

Читайте также: Электронный документ в «Резерве+» стал основным для военнообязанных

Планы по обновлениям

Минобороны планирует в течение первого квартала 2026 добавить в систему еще несколько типов уведомлений. В частности, пользователи будут получать автоматические уведомления о взятии на военный учет, снятии или исключении из него, а также об официальной отмене ранее предоставленной отсрочки.

Напомним

Минфин писал, что в электронном военно-учетном документе (Резерв ID) в конце 2025 года начала автоматически отображаться фотография его владельца.

Роман Мирончук
Комментарии - 2

Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
7 января 2026, 8:33
Только нет закона обязывающего пользоваться УкрПочтой и тем же Резерв+
gucci
gucci
7 января 2026, 9:27
