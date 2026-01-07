Министерство обороны Украины расширило функционал приложения «Резерв+», добавив возможность получать уведомления об отправке бумажных повесток. Эта функция носит сугубо информационный характер и призвана предупредить пользователя о направлении заказного письма через Укрпочту. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В «Резерв+» появились уведомления о присланных по почте повестках
Ключевые особенности новой функции
В ведомстве подчеркивают, что внедрение уведомлений не изменяет действующее законодательство о порядке вручения документов. Основные аспекты работы сервиса:
Юридическая сила: Уведомление в приложении не является повесткой. Его получение или прочтение в интерфейсе телефона не считается фактом официального вручения документа. Повестки по-прежнему доставляются исключительно в бумажном виде заказным письмом.
Содержание сообщения: В push-уведомлении указываются дата и время, на которые военнообязанному назначен визит в ТЦК и СП согласно бумажному документу.
Добровольность: Пользователи могут активировать или деактивировать эту функцию в настройках приложения.
Текущие возможности уведомлений в «Резерв+»
Кроме информации о повестках, приложение уже посылает push-сообщения о следующих событиях:
- Изменение статуса розыска (представление или снятие).
- Наличие штрафов за нарушение правил военного учета.
- Обновление электронного военного билета (Резерв ID).
- Подтверждение получения отсрочки или бронирования.
- Генерация электронного направления на ВЛК.
Планы по обновлениям
Минобороны планирует в течение первого квартала 2026 добавить в систему еще несколько типов уведомлений. В частности, пользователи будут получать автоматические уведомления о взятии на военный учет, снятии или исключении из него, а также об официальной отмене ранее предоставленной отсрочки.
Минфин писал, что в электронном военно-учетном документе (Резерв ID) в конце 2025 года начала автоматически отображаться фотография его владельца.
