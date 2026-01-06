Минфин привлек более 16 млрд грн на первом аукционе ОВГЗ в 2026 году

Министерство финансов Украины провело первый в 2026 году аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), результаты которого показали высокий спрос со стороны инвесторов. В государственный бюджет удалось привлечь 16,2 млрд гривен, что превышает показатели финальных торгов прошлого года. Об этом сообщает Министерство финансов Украины 6 января.

Детали аукциона

Характерной чертой первых торгов нового года стал смещенный фокус интереса инвесторов в сторону «длинных» бумаг. Наибольший объем средств — 5,2 млрд грн — поступил от продажи облигаций со сроком погашения через 3,7 года. Средневзвешенная доходность по ним составила 14,44% годовых.

Общая структура привлеченных средств выглядит следующим образом:

3,7 года: привлечено 5,2 млрд грн, ставка — 14,6% (средневзвешенная 14,44%).

3 года: привлечено 4,6 млрд грн, доходность — 17,8%.

1,7 года: привлечено 3,9 млрд грн, доходность — 17,1%.

1,1 года: привлечено 2,5 млрд грн, доходность — 16,35%.

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим аукционом, который состоялся в конце 2025 года, процентные ставки по гривневым инструментам остались неизменными. Кроме ОВГЗ на 1,7 года (ставка уменьшилась с 17,5% до 17,1%). Рынок демонстрирует стабильность: доходность по годовым бумагам сохранилась на уровне 16,35%, а по трехлетним — 17,8%.

При этом общий объем привлеченных средств существенно вырос: если на предыдущем аукционе в бюджет поступило 12,8 млрд грн (в эквиваленте), то на этот раз сумма достигла 16,2 млрд грн.

Итоги 2025 года: бум частных инвестиций

Прошлый год стал показательным с точки зрения изменения структуры инвесторов. Украинцы начали активнее кредитовать собственное государство. За 2025 год объем ОВГЗ в собственности физических лиц увеличился на 42,6% (на 33,4 млрд грн), достигнув отметки в 111,9 млрд грн. Доля граждан в общем портфеле выросла с 4,2% до 5,7%.

Бизнес также увеличил свое присутствие на рынке госдолга: портфель юридических лиц увеличился с 178,2 млрд грн до 212,3 млрд грн. В целом с начала полномасштабного вторжения через механизм внутренних заимствований в госбюджет было привлечено около 2 трлн гривен.

