українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
6 января 2026, 19:27

Минфин привлек более 16 млрд грн на первом аукционе ОВГЗ в 2026 году

Министерство финансов Украины провело первый в 2026 году аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), результаты которого показали высокий спрос со стороны инвесторов. В государственный бюджет удалось привлечь 16,2 млрд гривен, что превышает показатели финальных торгов прошлого года. Об этом сообщает Министерство финансов Украины 6 января.

Министерство финансов Украины провело первый в 2026 году аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), результаты которого показали высокий спрос со стороны инвесторов.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали аукциона

Характерной чертой первых торгов нового года стал смещенный фокус интереса инвесторов в сторону «длинных» бумаг. Наибольший объем средств — 5,2 млрд грн — поступил от продажи облигаций со сроком погашения через 3,7 года. Средневзвешенная доходность по ним составила 14,44% годовых.

Общая структура привлеченных средств выглядит следующим образом:

  • 3,7 года: привлечено 5,2 млрд грн, ставка — 14,6% (средневзвешенная 14,44%).
  • 3 года: привлечено 4,6 млрд грн, доходность — 17,8%.
  • 1,7 года: привлечено 3,9 млрд грн, доходность — 17,1%.
  • 1,1 года: привлечено 2,5 млрд грн, доходность — 16,35%.

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим аукционом, который состоялся в конце 2025 года, процентные ставки по гривневым инструментам остались неизменными. Кроме ОВГЗ на 1,7 года (ставка уменьшилась с 17,5% до 17,1%). Рынок демонстрирует стабильность: доходность по годовым бумагам сохранилась на уровне 16,35%, а по трехлетним — 17,8%.

При этом общий объем привлеченных средств существенно вырос: если на предыдущем аукционе в бюджет поступило 12,8 млрд грн (в эквиваленте), то на этот раз сумма достигла 16,2 млрд грн.

Итоги 2025 года: бум частных инвестиций

Прошлый год стал показательным с точки зрения изменения структуры инвесторов. Украинцы начали активнее кредитовать собственное государство. За 2025 год объем ОВГЗ в собственности физических лиц увеличился на 42,6% (на 33,4 млрд грн), достигнув отметки в 111,9 млрд грн. Доля граждан в общем портфеле выросла с 4,2% до 5,7%.

Бизнес также увеличил свое присутствие на рынке госдолга: портфель юридических лиц увеличился с 178,2 млрд грн до 212,3 млрд грн. В целом с начала полномасштабного вторжения через механизм внутренних заимствований в госбюджет было привлечено около 2 трлн гривен.

Читайте также: Минфин меняет тактику на 2026 год: предложение валютных ОВГЗ сокращается, а фокус смещается на гривну

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
