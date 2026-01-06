Multi от Минфин
українська
Вход

Сменить язык на українська

6 января 2026, 15:01 Читати українською

Крах продаж Tesla в Германии: падение на 48% на фоне общего бума электромобилей

Пока мировые рынки обсуждают геополитические изменения, американский гигант Tesla столкнулся с серьезным кризисом на своем ключевом европейском рынке. Согласно официальным данным немецкого федерального агентства дорожного движения (KBA), продажи компании Илона Маска в Германии продемонстрировали катастрофическое падение. Об этом сообщает Investing.

Крах продаж Tesla в Германии: падение на 48% на фоне общего бума электромобилей
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Декабрь стал «холодным душем»

Только за последний месяц 2025 года Tesla смогла реализовать в Германии всего 2032 автомобиля. Это на 48% меньше, чем в декабре 2024 г. Такое стремительное сокращение спроса в праздничный пиковый период стало неожиданностью для многих аналитиков отрасли.

Итоги года: антирекорд Tesla

Ситуация за весь 2025 год выглядит не менее тревожно для компании:

  • Общий объем продаж: 19390 единиц.
  • Годовое падение: -48,4% по сравнению с 2024 годом.

Фактически, через год Tesla потеряла почти половину своего присутствия на немецких дорогах среди новых регистраций.

Аномалия на фоне рынка

Наиболее впечатляющим является то, что падение Tesla происходит не из-за кризиса отрасли, а вопреки общему тренду. Немецкий рынок электромобилей (EV) продолжает активно расти:

  • Рост рынка EV в Германии: +43,2% в 2025 году.
  • Общее количество новых регистраций: 545142 единицы.

Почему Tesla теряет позиции

Эксперты выделяют несколько причин такого разрыва между успехами рынка и провалом отдельного бренда:

  • Ужесточение конкуренции: Немецкие автогиганты (Volkswagen, BMW, Mercedes) вывели на рынок десятки новых моделей, которые лучше отвечают локальным запросам.
  • Китайская экспансия: Бренды типа BYD и MG активно завоевывают бюджетный сегмент.
  • Устаревший модельный ряд: Основные модели Tesla (Model 3 и Model Y) давно не получали радикальных обновлений, что делает их менее привлекательными по сравнению с технологическими новинками конкурентов.

Напомним

«Минфин» писал, что Tesla по итогам 2025 года уступила лидерство по глобальным продажам на рынке электромобилей китайской корпорации BYD.

Мировые поставки электромобилей Tesla в четвертом квартале 2025 года сократились на 16% до 418,2 тыс. штук, не дотянув до сформированного компанией консенсус-прогноза. Годовой показатель упал на 8,6%, до 1,64 млн машин. BYD, напротив, нарастила продажу как за октябрь-декабрь, так и за весь прошлый год.

В 2025 году китайский конкурент Tesla поставил на рынок 2,26 млн электрокаров, хотя рост его продаж и оказался самым слабым за последние пять лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
6 января 2026, 15:16
#
Я воль, майн фюрер Маск!
Від серця до Марсу!

(це треба казати викидаючи випрямлену праву долоню, в кращих традиціях пана Маска)
