українська
Сменить язык на українська

6 января 2026, 14:05

Энергетический коллапс в Берлине: украинцы учат немцев выживать во время блэкаута

В столице Германии продолжается ликвидация последствий масштабной аварии на электросетях, которая парализовала жизнь в районе Штеглиц-Целендорф. Причиной отключения электроэнергии стала целенаправленная диверсия, ответственность за которую взяли на себя местные радикалы. Пока жители Берлина приходят в себя от шока, украинские мигранты, имеющие опыт жизни в условиях войны, организовали для местных центры поддержки. Об этом сообщает «Радио Свобода» 6 января.

В столице Германии продолжается ликвидация последствий масштабной аварии на электросетях, которая парализовала жизнь в районе Штеглиц-Целендорф.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Диверсия против «энергетической жадности»

Инцидент произошел 3 января, когда неизвестные подожгли высоковольтные кабели на одной из электростанций. В результате пожара без электроснабжения и отопления остались около 45 тысяч домохозяйств и более 2 тысяч коммерческих объектов.

Уже на следующий день леворадикальная группировка «Вулкан» обнародовала письмо-признание. Свои действия злоумышленники назвали протестом против «жадности к энергии» и растущего влияния технологических корпораций. Правоохранительные органы склоняются к версии о достоверности этого заявления.

Энергетическая компания Stromnetz Berlin прогнозирует, что ремонтные работы продлятся до 8 января. Городские власти призывают пострадавших временно переехать к знакомым или воспользоваться аварийными убежищами, развернутыми в концертных залах и других общественных местах.

Культурный шок: немецкая паника против украинского спокойствия

Для многих немцев ситуация стала настоящим потрясением. Местные жители, привыкшие к стабильности, оказались не готовы к бытовым трудностям: отсутствие света, интернета и мобильной связи вызвало растерянность.

Украинка Ольга Даник, проживающая в Германии уже 13 лет, отмечает, что подобного коллапса в Берлине не помнит.

«За 13 лет такого никогда не было — все немцы в шоке. Мы утром проснулись, пошли делать кофе, чай — а света нет… У многих вообще не работала мобильная связь — я писала своим соседям, но никто ничего не отвечал», — рассказывает она.

В отличие от местных, украинские беженцы восприняли ситуацию гораздо спокойнее. Опыт пережитых блэкаутов в Украине позволил им быстро адаптироваться: запасы свечей, павербанков и умение готовить еду без электричества пригодились. Некоторые немцы даже восприняли отключение как начало войны, опасаясь российского нападения.

Экспорт опыта несокрушимости

В ответ на кризис украинская община продемонстрировала высокий уровень самоорганизации. Украинско-немецкий центр AdlerA e.V., который обычно помогает беженцам, превратился в импровизированный «пункт несокрушимости» для всех жителей района. Благодаря тому, что здание центра питается от другой линии, там сохранилось электроснабжение.

Соучредительница центра Оксана Орел рассказывает, что услугами пункта активно пользуются как украинцы, так и немцы. Люди приходят зарядить телефоны, выпить горячего чая или приготовить еду для детей, ведь во многих квартирах установлены электроплиты.

«Немцы сказали, что в нормальной ситуации этот ремонт длился бы четыре-пять недель. Украинцы пишут в соцсетях, что у нас энергетики под обстрелами ремонтируют — и люди имеют свет, тепло. И шутят, что нужно наших людей сюда привезти, чтобы они здесь их научили», — комментирует Оксана Орел.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
