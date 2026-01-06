Финансовый отчет Telegram: заморожены $500 млн в россии и убытки из-за обвала Toncoin

Компания Telegram оказалась в центре финансового скандала: облигации мессенджера на сумму $500 миллионов оказались заблокированы в российском депозитарии из-за западных санкций. Это произошло, несмотря на многочисленные попытки основателя платформы Павла Дурова дистанцироваться от Москвы, сообщает Financial Times.

Санкционная ловушка для облигаций

Согласно данным инвесторов, Telegram недавно провел масштабный выкуп своих долговых обязательств (в частности, облигаций со сроком погашения в 2026 году). Однако $500 млн застряли в Национальном расчетном депозитарии рф, находящемся под санкциями ЕС, США и Великобритании с 2022 года.

Эта ситуация демонстрирует, насколько сильно капитал Telegram до сих пор связан с россией. Компания пообещала выплатить долг после наступления срока погашения, но дойдут ли деньги до держателей в рф — будут решать западные банки-агенты.

Финансовые рекорды и парадоксы

Несмотря на юридические проблемы Павла Дурова во Франции, мессенджер демонстрирует стремительный рост бизнес-показателей в 2025 году.

Выручка: В первой половине 2025 года доход вырос на 65% и составил $870 млн (против $525 млн годом ранее). Компания планирует выйти на $2 млрд. годового дохода.

Источники денег: Почти треть дохода ($300 млн) принесли загадочные «соглашения об эксклюзивности», связываемые аналитиками с криптовалютой Toncoin.

Подписки и реклама: Доход от Premium-подписок подскочил на 88% ($223 млн), а реклама принесла стабильные $125 млн.

По состоянию на июнь 2025 года на счетах Telegram было $910 млн.

Однако есть нюанс, вместо прибыли компания зафиксировала чистый убыток в $222 млн. Причина — обвал стоимости криптовалюты Toncoin в 2025 году. Telegram пришлось списать стоимость своих цифровых активов, объем которых упал с $1,3 млрд. до $787 млн. Чтобы пополнить запасы наличных, компания уже продала Toncoin на сумму свыше $450 млн.

IPO под вопросом

Планы выхода на биржу (IPO) поставлены на паузу. Инвесторы внимательно следят за расследованием французских властей в отношении Павла Дурова. Компания сообщила инвесторам, что для публичного листинга нужна «большая ясность» по этому делу.

Интересный факт для инвесторов: обладатели облигаций имеют право купить акции Telegram во время будущего IPO со скидкой 20%.

Планы на 2026 год

Несмотря на падение цены Toncoin, Дуров не намерен отказываться от крипто-стратегии. В 2026 году приоритетом компании станет дальнейшая интеграция экосистемы TON в платформу Telegram, включая развитие платежей и рекламы исключительно через криптовалюту.