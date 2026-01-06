Multi от Минфин
6 января 2026, 12:37 Читати українською

Финансовый отчет Telegram: заморожены $500 млн в россии и убытки из-за обвала Toncoin

Компания Telegram оказалась в центре финансового скандала: облигации мессенджера на сумму $500 миллионов оказались заблокированы в российском депозитарии из-за западных санкций. Это произошло, несмотря на многочисленные попытки основателя платформы Павла Дурова дистанцироваться от Москвы, сообщает Financial Times.

Финансовый отчет Telegram: заморожены $500 млн в россии и убытки из-за обвала Toncoin

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Санкционная ловушка для облигаций

Согласно данным инвесторов, Telegram недавно провел масштабный выкуп своих долговых обязательств (в частности, облигаций со сроком погашения в 2026 году). Однако $500 млн застряли в Национальном расчетном депозитарии рф, находящемся под санкциями ЕС, США и Великобритании с 2022 года.

Эта ситуация демонстрирует, насколько сильно капитал Telegram до сих пор связан с россией. Компания пообещала выплатить долг после наступления срока погашения, но дойдут ли деньги до держателей в рф — будут решать западные банки-агенты.

Финансовые рекорды и парадоксы

Несмотря на юридические проблемы Павла Дурова во Франции, мессенджер демонстрирует стремительный рост бизнес-показателей в 2025 году.

  • Выручка: В первой половине 2025 года доход вырос на 65% и составил $870 млн (против $525 млн годом ранее). Компания планирует выйти на $2 млрд. годового дохода.
  • Источники денег: Почти треть дохода ($300 млн) принесли загадочные «соглашения об эксклюзивности», связываемые аналитиками с криптовалютой Toncoin.
  • Подписки и реклама: Доход от Premium-подписок подскочил на 88% ($223 млн), а реклама принесла стабильные $125 млн.
  • По состоянию на июнь 2025 года на счетах Telegram было $910 млн.

Однако есть нюанс, вместо прибыли компания зафиксировала чистый убыток в $222 млн. Причина — обвал стоимости криптовалюты Toncoin в 2025 году. Telegram пришлось списать стоимость своих цифровых активов, объем которых упал с $1,3 млрд. до $787 млн. Чтобы пополнить запасы наличных, компания уже продала Toncoin на сумму свыше $450 млн.

IPO под вопросом

Планы выхода на биржу (IPO) поставлены на паузу. Инвесторы внимательно следят за расследованием французских властей в отношении Павла Дурова. Компания сообщила инвесторам, что для публичного листинга нужна «большая ясность» по этому делу.

Интересный факт для инвесторов: обладатели облигаций имеют право купить акции Telegram во время будущего IPO со скидкой 20%.

Планы на 2026 год

Несмотря на падение цены Toncoin, Дуров не намерен отказываться от крипто-стратегии. В 2026 году приоритетом компании станет дальнейшая интеграция экосистемы TON в платформу Telegram, включая развитие платежей и рекламы исключительно через криптовалюту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
