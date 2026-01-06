CME Group фиксирует рекордную криптоактивность, у Ledger — утечка данных: что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 января 2026, 11:18 Читати українською

CME Group фиксирует рекордную криптоактивность, у Ledger — утечка данных: что нового

Главное на рынке криптовалют.

CME Group фиксирует рекордную криптоактивность, у Ledger — утечка данных: что нового
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

CME Group отчитывается о взрывном росте криптосегмента в 2025 году

Финансовый гигант CME Group завершил 2025 год по рекордным показателям. Пока общий среднесуточный объем торгов (ADV) вырос на умеренные 6% (до 28,1 млн. контрактов), криптовалютное направление продемонстрировало настоящий прорыв. Активность в этом сегменте взлетела на 139%, зафиксировав среднесуточный показатель в 278 000 контрактов, что в денежном эквиваленте составляет $12 млрд.

Основными драйверами роста стали микрофьючерсы на Ether и Bitcoin, позволяющие оперировать долями активов (1/10 монеты). В частности, в четвертом квартале популярность Micro Ether достигла пика — 201 000 контрактов в день. Декабрь также стал знаковым для платформы: среднесуточный объем криптоторгов составил 9,4 млрд долларов.

Starknet возобновил работу после технического сбоя

Сеть второго уровня (L2) Starknet вернулась к стабильной работе после масштабного технического сбоя, продолжавшегося более пяти часов. Все это время блокчейн был полностью недоступен для транзакций.

Команда проекта уже официально подтвердила устранение проблемы, заверив, что протокол работает в штатном режиме. Однако разработчики решили не раскрывать детали происшествия: ни причина остановки, ни информация о безопасности активов пользователей во время инцидента пока не обнародована.

Читайте также: Биткоин на максимуме за два месяца: рынок снова заговорил о $100 000

Криптозакон в США под угрозой: Трамп и демократы не могут поделить «конфликт интересов»

Принятие ключевого законопроекта о структуре крипторынка США (CLARITY Act) может затянуться до 2027 года. Как сообщает The Block со ссылкой на аналитиков TD Cowen, главным камнем преткновения стало требование демократов запретить президенту и чиновникам владеть криптоактивами.

Эта норма критическая для Дональда Трампа, чьи семейные компании уже заработали более $1 млрд на криптпроектах. Демократы настаивают на жестких антикоррупционных ограничениях, в то время как республиканцы пытаются их смягчить.

Одним из вариантов компромисса является отсрочка действия закона на три года, чтобы он не задел нынешнюю каденцию Трампа, однако эксперты сомневаются, что «синие» согласятся на такое соглашение без дополнительных уступок.

Данные клиентов Ledger снова оказались под угрозой из-за взлома платежного партнера

Производитель аппаратных кошельков Ledger столкнулся с очередной утечкой информации. В этот раз причиной инцидента стала уязвимость в системе платежного провайдера Global-e, с которым сотрудничает компания. Об утечке сообщил известный ончейн-детектив ZachXBT.

По официальной информации, Global-e проявила «подозрительную активность» в своей сети, после чего доступ злоумышленников был заблокирован. Однако хакерам удалось получить доступ к именам и контактным данным части клиентов. В настоящее время к расследованию привлечены независимые специалисты по кибербезопасности.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами