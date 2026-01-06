CME Group фиксирует рекордную криптоактивность, у Ledger — утечка данных: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

CME Group отчитывается о взрывном росте криптосегмента в 2025 году

Финансовый гигант CME Group завершил 2025 год по рекордным показателям. Пока общий среднесуточный объем торгов (ADV) вырос на умеренные 6% (до 28,1 млн. контрактов), криптовалютное направление продемонстрировало настоящий прорыв. Активность в этом сегменте взлетела на 139%, зафиксировав среднесуточный показатель в 278 000 контрактов, что в денежном эквиваленте составляет $12 млрд.

Основными драйверами роста стали микрофьючерсы на Ether и Bitcoin, позволяющие оперировать долями активов (1/10 монеты). В частности, в четвертом квартале популярность Micro Ether достигла пика — 201 000 контрактов в день. Декабрь также стал знаковым для платформы: среднесуточный объем криптоторгов составил 9,4 млрд долларов.

Starknet возобновил работу после технического сбоя

Сеть второго уровня (L2) Starknet вернулась к стабильной работе после масштабного технического сбоя, продолжавшегося более пяти часов. Все это время блокчейн был полностью недоступен для транзакций.

Команда проекта уже официально подтвердила устранение проблемы, заверив, что протокол работает в штатном режиме. Однако разработчики решили не раскрывать детали происшествия: ни причина остановки, ни информация о безопасности активов пользователей во время инцидента пока не обнародована.

Криптозакон в США под угрозой: Трамп и демократы не могут поделить «конфликт интересов»

Принятие ключевого законопроекта о структуре крипторынка США (CLARITY Act) может затянуться до 2027 года. Как сообщает The Block со ссылкой на аналитиков TD Cowen, главным камнем преткновения стало требование демократов запретить президенту и чиновникам владеть криптоактивами.

Эта норма критическая для Дональда Трампа, чьи семейные компании уже заработали более $1 млрд на криптпроектах. Демократы настаивают на жестких антикоррупционных ограничениях, в то время как республиканцы пытаются их смягчить.

Одним из вариантов компромисса является отсрочка действия закона на три года, чтобы он не задел нынешнюю каденцию Трампа, однако эксперты сомневаются, что «синие» согласятся на такое соглашение без дополнительных уступок.

Данные клиентов Ledger снова оказались под угрозой из-за взлома платежного партнера

Производитель аппаратных кошельков Ledger столкнулся с очередной утечкой информации. В этот раз причиной инцидента стала уязвимость в системе платежного провайдера Global-e, с которым сотрудничает компания. Об утечке сообщил известный ончейн-детектив ZachXBT.

По официальной информации, Global-e проявила «подозрительную активность» в своей сети, после чего доступ злоумышленников был заблокирован. Однако хакерам удалось получить доступ к именам и контактным данным части клиентов. В настоящее время к расследованию привлечены независимые специалисты по кибербезопасности.