українська
5 января 2026, 14:16

ФЛП будут отчитываться по-новому: с 1 января изменен график подачи отчетности

С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу новые правила подачи налоговой отчетности для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и самозанятых лиц. Изменения касаются порядка подачи налогового расчета сумм дохода и начисленного единого взноса (ЕСВ). Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины 5 января.

С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу новые правила подачи налоговой отчетности для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и самозанятых лиц.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Квартал для предпринимателей, месяц для компаний

Согласно обновленным нормам законодательства, устанавливается дифференцированный подход к срокам отчетности в зависимости от статуса налогоплательщика.

Для ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность (нотариусы, адвокаты и т. п.), выступающих в качестве налоговых агентов, отчетным периодом остается налоговый квартал. Они должны подавать Налоговый расчет в сроки, установленные для квартала, но с обязательной разбивкой показателей по каждому месяцу отчетного периода.

Для всех остальных налоговых агентов (юридических лиц) правила становятся более жесткими: они обязаны подавать этот отчет ежемесячно — в сроки, установленные для налогового месяца.

Законодательная основа

Эти нововведения введены Законом Украины № 4536-IX от 16 июля 2025 года. Этот документ внес изменения в Налоговый кодекс в рамках более широкой реформы, направленной на совершенствование налогового законодательства и интегрированного контроля.

К теме: Налоговые изменения с 1 января 2026 года: новые ставки для ФОПов первой и второй групп

Источник: Минфин
Новости по теме
