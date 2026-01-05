ФЛП будут отчитываться по-новому: с 1 января изменен график подачи отчетности

С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу новые правила подачи налоговой отчетности для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и самозанятых лиц. Изменения касаются порядка подачи налогового расчета сумм дохода и начисленного единого взноса (ЕСВ). Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины 5 января.

Квартал для предпринимателей, месяц для компаний

Согласно обновленным нормам законодательства, устанавливается дифференцированный подход к срокам отчетности в зависимости от статуса налогоплательщика.

Для ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность (нотариусы, адвокаты и т. п. ), выступающих в качестве налоговых агентов, отчетным периодом остается налоговый квартал. Они должны подавать Налоговый расчет в сроки, установленные для квартала, но с обязательной разбивкой показателей по каждому месяцу отчетного периода.

Для всех остальных налоговых агентов (юридических лиц) правила становятся более жесткими: они обязаны подавать этот отчет ежемесячно — в сроки, установленные для налогового месяца.

Законодательная основа

Эти нововведения введены Законом Украины № 4536-IX от 16 июля 2025 года. Этот документ внес изменения в Налоговый кодекс в рамках более широкой реформы, направленной на совершенствование налогового законодательства и интегрированного контроля.

