С 1 января 2026 для физических лиц — предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора. Об этом говорится в сообщении ГНС.
Налоговые изменения с 1 января 2026 года: новые ставки для ФОПов первой и второй групп
Как будут платить ФОПы
Максимальный месячный размер единого налога:
- ФОП 1 группы — 332,80 грн (не более 10 % прожиточного минимума)
- ФОП 2 группы — 1 729,40 грн (не более 20% минимальной зарплаты).
Военный сбор для ФОП первой, второй и четвертой групп — 864,70 грн (10% минимальной заработной платы).
Размеры ставок зависят от социальных показателей, установленных на 2026 год Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год»:
- прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3328 грн;
- минимальная заработная плата — 8647 грн.
Именно из этих сумм рассчитываются ставки единого налога и размер военного сбора.
Единый налог
Согласно ст. 293 Налогового кодекса Украины ставки устанавливаются:
- для 1 группы — в процентах от прожиточного минимума;
- для 2 группы — в процентах от минимальной зарплаты.
Фиксированные ставки налога устанавливают сельские, поселковые и городские советы в зависимости от вида хозяйственной деятельности ФОП в расчете на календарный месяц.
Повышенная ставка 15% применяется к доходам ФОП 1−3 групп в случае:
- превышение предельного объема дохода (подпункты 1, 2 и 3 п. 291.4 ст. 291 НКУ);
- получение дохода от осуществления деятельности, не указанного в реестре плательщиков единого налога;
- применение иного способа расчетов, чем разрешенные НКУ (глава 1 раздела XIV НКУ);
- осуществление запрещенных для упрощенной системы видов деятельности (кроме плательщиков единого налога третьей группы — электронных резидентов (е-резидентов));
- производство ФОП 1 или 2 групп деятельности, не предусмотренной для соответствующей группы (подпункт 1 или 2 п. 291.4 ст. 291 НКУ соответственно).
Военный сбор
Для ФОП — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп в 2026 году ставка составляет 10% минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового (отчетного) года.
Срок оплаты — ежемесячно, не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца.
