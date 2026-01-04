Венесуэла на конец 2025 года располагала самыми большими доказанными запасами нефти в мире. Об этом пишет The Economist.
Список стран с самыми крупными запасами нефти в 2025 году
Рейтинг стран
- Венесуэла 302,3 млрд баррелей
- Саудовская Аравия 266,2 млрд баррелей
- Канада 170,5 млрд баррелей
- Иран 157,2 млрд баррелей
- Ирак 148,8 млрд баррелей
- Кувейт 101,5 млрд баррелей
- ОАЭ 97,8 млрд баррелей
- россия 80 млрд баррелей
- США 35 млрд баррелей
