Рынок алкоголя и табака выходит из тени: производство выросло, тень сократилась до 12,6%

В 2023—2024 годах детенизация рынка алкоголя и табака дала ощутимый фискальный результат: рост производства, рекордная загруженность спиртзаводов и уменьшение табачной тени до 12,6%. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Итоги 2025 года

«Что имеем в 2025 году? Важным индикатором детенизации традиционно является загруженность мощностей спиртзаводов, возросшая благодаря принятому ВРУ закону», — написал Гетманцев.

За 11 месяцев 2025 года произведено 32,56 млн дал б.с. спирта (+26,6% к 2024 году), в среднем 2,96 млн дал в месяц (+0,62 млн дал к 2024 году).

Такая положительная динамика предыдущих лет и максимальная легализация производства спирта в Украине должна обеспечить как минимум удвоение дополнительно собранных средств в бюджет по этой отрасли.

Потери бюджета

Вместе с этим, за 11 месяцев 2025 года в бюджет от производителей рынка ликероводочной продукции поступило всего +0,1 млрд грн, в том числе за счет влияния роста ставок акциза было уплачено больше на +0,9 млрд грн или +11,4% год к году.

На этом фоне также снижена динамика и налоговая эффективность по НДС:

спирт — 2,2% (-1,2 п.п. до 2024 года, при росте поставок на 32,5%);

алкоголь — 5,1% (-0,5 п.п. до 2024 года, при росте поставок на 0,5%).

И налог на прибыль за 3 кв. 2025:

спирт — снижение с 0,4% до 0,3%;

ЛГВ — снижение с 1,9% до 1,5%.

Рынок табака

Рынок табака в 2025 году, по последним данным Kantar, демонстрирует рост объема тени — до 17,8%.

Отрасль за 11 мес 2025 г. уменьшила количество производимых сигарет на 1,2 млрд шт или на 4,6%, объем заказа акцизной марки уменьшился на 218,9 млн шт или на 22,2 %, уменьшился и уровень уплаты по НДС с производимых табачных изделий на 0,9%. до 15,9%.

При таких масштабах нелегального рынка, по данным Kantar, к декабрю 2025 года ежегодные потери госбюджета уже достигли 26,5 млрд грн.

Убежден, что в 2026 году фискалы и правоохранители должны вернуть динамику противодействия теневым рынкам подакцизных товаров. Это является основным индикатором эффективности детенизации как таковой и резервом государственных расходов!