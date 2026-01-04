Каждый десятый бизнес в Польше создали украинцы

Украинцы остаются одной из самых активных групп иностранных предпринимателей в Польше. За прошлый год граждане Украины зарегистрировали около 33 тысяч новых компаний, что составляет практически каждый десятый бизнес в стране. Об этом пишет Inpoland.

В каких областях открывают чаще всего

Чаще новые кампании открывали в сферах строительства, IT, услуг и торговли. Именно эти отрасли демонстрируют наибольший спрос и одновременно позволяют быстро начать деятельность.

По данным реестров, сентябрь 2025 стал рекордным месяцем по количеству новых бизнесов, созданных украинцами.

Международные организации оценивают эту динамику как положительную для обеих сторон. Организация Объединенных Наций отмечает, что экономическая активность украинцев в Польше является выигрышной стратегией как для принимающего государства, так и для самих мигрантов.

Предпринимательство способствует интеграции, созданию рабочих мест и росту налоговых поступлений.

По оценкам экспертов, вклад украинцев в польскую экономику ощутим: только в 2024 году ВВП Польши вырос на 2,7% благодаря их активности.

Уровень занятости среди украинских беженцев достиг 69%, а медиа заработная плата повысилась до 4000 злотых.