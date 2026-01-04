Минэкономики снова привязало бронирование работников к уровню зарплат

Министерство экономики вернуло требование относительно средней заработной платы как одного из критериев определения предприятий, важных для национальной экономики. Это предусмотрено приказом № 3650 от 22 декабря 2025 года, обнародованном на сайте ведомства.

О чем речь в приказе

Критически важные предприятия определяются как обеспечивающие жизнедеятельность страны и функционирование ключевых отраслей. Сотрудники таких предприятий могут получать бронирование от мобилизации.

Согласно приказу Минэкономики, на такой статус могут претендовать предприятия с не менее 50 работниками, если их средняя зарплата за последний месяц вдвое превышает среднюю по стране за предыдущий год.

Для компаний с 20−49 работниками требование более жесткое: зарплата должна быть по меньшей мере втрое выше средней по Украине.

В министерстве отмечают, что такие критерии уже действовали раньше — в приказе от декабря 2024, однако были исключены из действующей редакции в сентябре 2025-го. Теперь их решили вернуть.

Какая заработная плата в Украине

Как писал «Минфин», средняя заработная плата штатных работников по Украине в ноябре 2025 года выросла на 0,9% по отношению к октябрю — до 27 167 грн.