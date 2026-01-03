С 1 января украинской SIM-картой в Европе можно пользоваться как дома: минцифры назвали условия

С 1 января Украина стала полноправным участником европейской политики Roam Like at Home. Домашние тарифы для путешествующих или временно пребывающих в Европе украинцев становятся постоянной практикой, а не временной договоренностью. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Ранее возможность звонить по телефону и пользоваться интернетом в ЕС без доплат зависела от временных соглашений с европейскими операторами, которые нужно было регулярно продолжать. Теперь это официально закреплено и навсегда — мы стали первой страной-кандидатом, которая присоединилась к Roam Like at Home еще до вступления в ЕС.

Как это работает?

Вы пользуетесь украинской SIM-картой в Европе так же свободно, как дома: тарифы, минуты и гигабайты остаются неизменными. Правило действует в обе стороны — и для европейцев в Украине.

Единственное условие — это действует для тех, кто находится за границей временно. Вы можете воспользоваться домашними тарифами в течение 120 дней.

В то же время, для украинцев, проживающих в странах ЕС, действуют особые условия. Домашние тарифы доступны непрерывно — пока остается в силе договоренность между украинскими и европейскими операторами. Пока этот срок — до марта 2027 года.

Простыми словами: по меньшей мере до марта 2027 года все украинцы в ЕС могут пользоваться домашними тарифами без временных лимитов. Если договоренность между операторами продолжат — эти условия будут действовать и дальше.