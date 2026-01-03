Neuralink Маска анонсировала массовое производство чипов для мозга

Компания Neuralink, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, планирует в 2026 году начать массовое производство интерфейсов «мозг-компьютер». Об этом Маск сообщил в X.

Планы Маска

По его словам, уже в этом году компания намерена перейти к упрощенной и полностью автоматизированной хирургической процедуре имплантации мозгового чипа.

Ключевой особенностью обновленной технологии является то, что специальные нити устройства будут проходить через твердую мозговую оболочку без необходимости ее удаления, что значительно уменьшает риски во время операции.

Мозговой имплантат Neuralink предназначен прежде всего для помощи людям с травмами спинного мозга и другими неврологическими нарушениями. Первый пациент, которому был вживлен чип, уже использует его для игры в видеоигры, просмотра интернета, публикации сообщений в социальных сетях и управления курсором на ноутбуке.

Компания впервые представила свою технологию еще в 2019 году. Она предусматривает имплантацию в мозг сверхтонких электродов, считывающих нейронные сигналы и передающих их на внешние устройства.

Основная цель разработки — дать возможность парализованным людям управлять компьютерами и смартфонами без физического движения.

Когда начались испытания

Испытание имплантатов на людях Neuralink началось в 2024 году, после устранения замечаний со стороны Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Ранее, в 2022 году, регулятор отклонил заявку компании из-за вопросов безопасности.

Илон Маск также неоднократно заявлял, что в перспективе такие импланты могут позволить людям общаться телепатически и быстро загружать иностранные языки.

Кроме того, он выделил сценарий, в котором технологии Neuralink интегрируются с гуманоидным роботом Tesla Optimus, создавая единую экосистему для помощи людям с физическими ограничениями.