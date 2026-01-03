ЦБ Индии призвал все страны мира отказаться от стейблкоинов

Резервный банк Индии (RBI) объявил стейблкоины высокорисковыми активами и призвал другие страны сосредоточиться не на создании условий для развития стейблкоинов, а на запуске цифровых валют центральных банков (CBDC).

Что говорят в банке

В своем ежегодном отчете о финансовой стабильности Индии Ц Б заявил , что стейблкоины представляют серьезные риски для мировой финансовой стабильности и кредитно-денежной системы.

Несмотря на то, что стейблкоины играют важную роль в криптоиндустрии, а их значимость повысилась после вступления в силу закона о регулировании стейблкоинов в США, привязанные к фиатным валютам токены не соответствуют основным характеристикам денег и могут ослабить влияние центробанков, опасается RBI.

«Стейблкоины позиционируются как альтернативная форма денег, однако крайне важно понимать: они не соответствуют основным требованиям, которым должны соответствовать надежные настоящие деньги — это единообразие, гибкость и целостность», — говорится в заявлении индийского ЦБ.

Учитывая, что стейблкоины выпускаются частными финтех-компаниями, их токены могут терять привязку к базовому активу, в результате чего инвесторы понесут крупные потери, опасаются чиновники.

Быстрый рост числа стейблкоинов, привязанных к иностранным валютам, может привести к замещению этих валют и нарушить денежный суверенитет стран, заявил регулятор.

RBI призвал центральные банки всего мира сконцентрироваться на развитии собственных цифровых валют, посетовав, что их распространение по миру происходит слишком медленно, в отличие от стейблкоинов.

ЦБ Индии настаивает: CBDC способны сохранить «денежное единообразие» благодаря защите конфиденциальности, низким транзакционным издержкам, а также возможности совершать международные платежи и переводы.

В прошлом году индийский центробанк объявил о готовности протестировать собственную цифровую валюту в регионах без доступа к Интернету. Ранее Индия обнародовала директиву о международных расчетах в цифровых рупиях.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Индии в первом квартале 2026 года планируется запуск стейблкоина Asset Reserve Certificate (ARC), привязанного к курсу индийской рупии. Цель проекта — предотвратить отток ликвидности в долларовые стейблкоины, поддержать внутреннюю экономику и повысить спрос на госдолг.