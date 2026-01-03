ЦБ Индии призвал все страны мира отказаться от стейблкоинов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 января 2026, 14:16 Читати українською

ЦБ Индии призвал все страны мира отказаться от стейблкоинов

Резервный банк Индии (RBI) объявил стейблкоины высокорисковыми активами и призвал другие страны сосредоточиться не на создании условий для развития стейблкоинов, а на запуске цифровых валют центральных банков (CBDC).

Резервный банк Индии (RBI) объявил стейблкоины высокорисковыми активами и призвал другие страны сосредоточиться не на создании условий для развития стейблкоинов, а на запуске цифровых валют центральных банков (CBDC).► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто говорят в банкеВ своем ежегодном отчете о финансовой стабильности Индии Ц Б заявил, что стейблкоины представляют серьезные риски для мировой финансовой стабильности и кредитно-денежной системы.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят в банке

В своем ежегодном отчете о финансовой стабильности Индии Ц Б заявил, что стейблкоины представляют серьезные риски для мировой финансовой стабильности и кредитно-денежной системы.

Несмотря на то, что стейблкоины играют важную роль в криптоиндустрии, а их значимость повысилась после вступления в силу закона о регулировании стейблкоинов в США, привязанные к фиатным валютам токены не соответствуют основным характеристикам денег и могут ослабить влияние центробанков, опасается RBI.

«Стейблкоины позиционируются как альтернативная форма денег, однако крайне важно понимать: они не соответствуют основным требованиям, которым должны соответствовать надежные настоящие деньги — это единообразие, гибкость и целостность», — говорится в заявлении индийского ЦБ.

Читайте также: Индия запустит стейблкоин с привязкой к рупии

Учитывая, что стейблкоины выпускаются частными финтех-компаниями, их токены могут терять привязку к базовому активу, в результате чего инвесторы понесут крупные потери, опасаются чиновники.

Быстрый рост числа стейблкоинов, привязанных к иностранным валютам, может привести к замещению этих валют и нарушить денежный суверенитет стран, заявил регулятор.

RBI призвал центральные банки всего мира сконцентрироваться на развитии собственных цифровых валют, посетовав, что их распространение по миру происходит слишком медленно, в отличие от стейблкоинов.

ЦБ Индии настаивает: CBDC способны сохранить «денежное единообразие» благодаря защите конфиденциальности, низким транзакционным издержкам, а также возможности совершать международные платежи и переводы.

В прошлом году индийский центробанк объявил о готовности протестировать собственную цифровую валюту в регионах без доступа к Интернету. Ранее Индия обнародовала директиву о международных расчетах в цифровых рупиях.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Индии в первом квартале 2026 года планируется запуск стейблкоина Asset Reserve Certificate (ARC), привязанного к курсу индийской рупии. Цель проекта — предотвратить отток ликвидности в долларовые стейблкоины, поддержать внутреннюю экономику и повысить спрос на госдолг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами