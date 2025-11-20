Multi от Минфин
українська
20 ноября 2025, 18:16 Читати українською

Индия запустит стейблкоин с привязкой к рупии

В Индии в первом квартале 2026 года планируется запуск стейблкоина Asset Reserve Certificate (ARC), привязанного к курсу индийской рупии, пишет CoinDesk со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Цель проекта — предотвратить отток ликвидности в долларовые стейблкоины, поддержать внутреннюю экономику и повысить спрос на госдолг.

В Индии в первом квартале 2026 года планируется запуск стейблкоина Asset Reserve Certificate (ARC), привязанного к курсу индийской рупии, пишет CoinDesk со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали запуска

Токен ARC будет торговаться в соотношении 1:1 с индийской рупией и выпускаться эмитентом только при полном обеспечении фиатными средствами или их эквивалентами — депозитами и гособлигациями, говорится в сообщении.

Разработчики стейблкоина — блокчейн Polygon и индийская финтех-компания Anq.
Отмечается, что ARC призван решить сразу несколько проблем. Токен поможет предотвратить отток ликвидности в стейблкоины, обеспеченные долларом, сохранив ее в экономике Индии.

Одновременно стейблкоин должен повысить спрос на государственные долговые инструменты, которыми ARC может обеспечиваться.

ARC дополнит цифровую валюту Резервного банка Индии (RBI), пояснили источники. В этой двухуровневой структуре цифровая рупия RBI будет обеспечивать финансовый суверенитет, вместе с тем токен ARC даст частному сектору доступ к инновациям в платежных решениях в рамках индийской нормативно-правовой среды.

Капитализация стейблкоинов

Популярность стейблкоинов, большая часть из которых привязана к курсу доллара, вызывает опасения по поводу оттока в них капитала с отличных от США рынков, в разных странах начинают выпускать токены, привязанные к национальным валютам.

По данным CoinMarketCap на 20 ноября, капитализация стейблкоинов составляет $313 млрд. Из них на два крупнейших — USDT от Tether и USDC от Circle — приходится $258 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
