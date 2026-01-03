Multi от Минфин
3 января 2026, 8:52

Зеленский предложил Федорову стать министром обороны

Президент Владимир Зеленский предложил должность министра обороны нынешнему главе Министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

Президент Владимир Зеленский предложил должность министра обороны нынешнему главе Министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову.
Фото: Михаил Федоров

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Решение Зеленского

«Решил изменить и формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны я предложил стать Михаилу Федорову. Михаил глубоко занимается вопросами „Линии дронов“, работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что необходимо вместе с военными, командованием, национальными производителями оружия и партнерами реализовать «такие изменения, которые помогут».

Президент подчеркнул, что нынешний министр обороны Денис Шмыгаль «остается в команде Украины» — он предложил ему возглавить другое направление в государственной работе, «не менее важное для нашей устойчивости».

По состоянию на декабрь 2025 года было выполнено поручение по производству дронов-перехватчиков в количестве более 1000 в сутки. В настоящее время продолжается работа по увеличению количества подготовленных экипажей. Зеленский убежден, что Федоров сможет все это реализовать «и прибавить технологичность».

В свою очередь Олег Гороховский, написал: «Федоров — министр обороны! Ах, как я рад за нас всех. Наконец-то! Поздравляю, друзья!!!».

По его словам, в любом проекте главным и единственным вопросом, лежащим в основе всего, является лидер — руководитель проекта, имеющий полномочия и ресурсы для выполнения задачи.

«Поэтому эта новость — самое плохое, что произошло с россиянами с начала войны. Даже „Операция Паутина“ для них не так болезненна, как это назначение. Да, Михаилу будет очень сложно, но я знаю, что он справится. Я в этом уверен», — подытожил Гороховский.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
