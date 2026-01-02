Импорт электроэнергии в декабре вырос на 53%: Украина обновила годовой рекорд

Декабрь 2025 стал пиковым для украинского энергорынка. Объемы импорта электроэнергии выросли на 53% по сравнению с ноябрем, достигнув почти 640 тыс. МВт-ч. Это самый высокий показатель за весь прошлый год. Об этом свидетельствуют предварительные данные мониторинга ExPro Electricity.

Откуда Украина брала энергию

Структура поставок в декабре выглядела следующим образом:

Венгрия остается ключевым партнером (41% общего объема).

Словакия на втором месте с долей 21%.

Польша продемонстрировала самый стремительный рост — закупки взлетели на 85% (до 114 тыс. МВт-ч).

Молдова — единственное направление, где зафиксирован спад импорта на 25%.

По сравнению с декабрем 2024 года потребность в зарубежном электричестве возросла на 48%. Однако абсолютный исторический рекорд июня 2024 года (858 тыс. МВт-ч) побить не удалось.

Экспорт на «нули» и общие итоги года

Ситуация с экспортом остается неизменной — с 11 ноября 2025 года поставки украинской электроэнергии за границу полностью прекращены. В декабре Украина работала исключительно для покрытия внутреннего дефицита.

В целом за прошлый год Украина импортировала 3,3 млн МВт-ч. Интересно, что этот показатель оказался на 24% меньше, чем совокупный импорт за 2024 год.