Гетманцев обвинил Минцифры в задержке запуска «еАкциза»

Запуск системы «еАкциз», которая должна была стартовать с 1 января 2026 года и считается одним из ключевых инструментов борьбы с теневым рынком алкоголя и табака, был сорван. По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, ответственность за это несет Министерство цифровой трансформации.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему перенесли внедрение

По словам Гетманцева, реализация проекта «еАкциз» была сорвана из-за неготовности программного обеспечения, разработкой которого занимается Министерство цифровой трансформации.

Чтобы не допустить остановки рынка подакцизных товаров (ведь с 1 января бизнес должен перейти на новые правила, которые технически невозможно выполнить), Верховная Рада приняла закон о переносе сроков. Новая дата запуска «еАкциза» — 1 ноября 2026 года.

Последствия и риски

Гетманцев подчеркнул, что отсрочка реформы на 10 месяцев имеет критические последствия для государства:

Утраты бюджета: Теневой рынок алкоголя и табака продолжит приносить ущерб государству в размере миллиардов гривен.

Убытки для бизнеса: Легальные производители остаются в неравных условиях с «тенневиками», а инвестиции в подготовку к «еАкцизу» фактически «заморожены».

Что изменит «еАкциз»

Проект подразумевает замену бумажных марок акцизного налога на уникальные графические коды (DataMatrix). Это позволит:

Отслеживать каждую бутылку или пачку сигарет от производителя до конечного потребителя.

Гражданам самостоятельно проверять легальность продукции через приложение «Действие».

Государству полностью автоматизировать контроль за уплатой акцизного налога.

Несмотря на очередной перенос, глава профильного комитета выразил надежду, что к ноябрю 2026 года программное обеспечение все же будет готово, и система заработает в полном объеме.

Напомним

В сентябре 2025 года вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что разработка украинского «еАкциза» оказалась втрое сложнее, чем аналогичные европейские проекты. Кроме того, существовали проблемы с финансированием разработки, осуществлявшейся за счет доноров.

Он добавил, что решение о переносе является общей позицией правительства и представителей отраслевых ассоциаций.