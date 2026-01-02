Гетманцев обвинил Минцифры в задержке запуска «еАкциза»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 января 2026, 16:06 Читати українською

Гетманцев обвинил Минцифры в задержке запуска «еАкциза»

Запуск системы «еАкциз», которая должна была стартовать с 1 января 2026 года и считается одним из ключевых инструментов борьбы с теневым рынком алкоголя и табака, был сорван. По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, ответственность за это несет Министерство цифровой трансформации.

Гетманцев обвинил Минцифры в задержке запуска «еАкциза»
Фото: Даниил Гетманцев

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему перенесли внедрение

По словам Гетманцева, реализация проекта «еАкциз» была сорвана из-за неготовности программного обеспечения, разработкой которого занимается Министерство цифровой трансформации.

Чтобы не допустить остановки рынка подакцизных товаров (ведь с 1 января бизнес должен перейти на новые правила, которые технически невозможно выполнить), Верховная Рада приняла закон о переносе сроков. Новая дата запуска «еАкциза» — 1 ноября 2026 года.

Последствия и риски

Гетманцев подчеркнул, что отсрочка реформы на 10 месяцев имеет критические последствия для государства:

  • Утраты бюджета: Теневой рынок алкоголя и табака продолжит приносить ущерб государству в размере миллиардов гривен.
  • Убытки для бизнеса: Легальные производители остаются в неравных условиях с «тенневиками», а инвестиции в подготовку к «еАкцизу» фактически «заморожены».

Что изменит «еАкциз»

Проект подразумевает замену бумажных марок акцизного налога на уникальные графические коды (DataMatrix). Это позволит:

  • Отслеживать каждую бутылку или пачку сигарет от производителя до конечного потребителя.
  • Гражданам самостоятельно проверять легальность продукции через приложение «Действие».
  • Государству полностью автоматизировать контроль за уплатой акцизного налога.

Несмотря на очередной перенос, глава профильного комитета выразил надежду, что к ноябрю 2026 года программное обеспечение все же будет готово, и система заработает в полном объеме.

Напомним

В сентябре 2025 года вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что разработка украинского «еАкциза» оказалась втрое сложнее, чем аналогичные европейские проекты. Кроме того, существовали проблемы с финансированием разработки, осуществлявшейся за счет доноров.

Он добавил, что решение о переносе является общей позицией правительства и представителей отраслевых ассоциаций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 января 2026, 16:25
#
'приложение «Действие»'

И сколько можно наступать на одни и те же грабли при
переводе на русский названия приложения «Дия»
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами