Запуск системы «еАкциз», которая должна была стартовать с 1 января 2026 года и считается одним из ключевых инструментов борьбы с теневым рынком алкоголя и табака, был сорван. По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, ответственность за это несет Министерство цифровой трансформации.
Гетманцев обвинил Минцифры в задержке запуска «еАкциза»
Почему перенесли внедрение
По словам Гетманцева, реализация проекта «еАкциз» была сорвана из-за неготовности программного обеспечения, разработкой которого занимается Министерство цифровой трансформации.
Чтобы не допустить остановки рынка подакцизных товаров (ведь с 1 января бизнес должен перейти на новые правила, которые технически невозможно выполнить), Верховная Рада приняла закон о переносе сроков. Новая дата запуска «еАкциза» — 1 ноября 2026 года.
Последствия и риски
Гетманцев подчеркнул, что отсрочка реформы на 10 месяцев имеет критические последствия для государства:
- Утраты бюджета: Теневой рынок алкоголя и табака продолжит приносить ущерб государству в размере миллиардов гривен.
- Убытки для бизнеса: Легальные производители остаются в неравных условиях с «тенневиками», а инвестиции в подготовку к «еАкцизу» фактически «заморожены».
Что изменит «еАкциз»
Проект подразумевает замену бумажных марок акцизного налога на уникальные графические коды (DataMatrix). Это позволит:
- Отслеживать каждую бутылку или пачку сигарет от производителя до конечного потребителя.
- Гражданам самостоятельно проверять легальность продукции через приложение «Действие».
- Государству полностью автоматизировать контроль за уплатой акцизного налога.
Несмотря на очередной перенос, глава профильного комитета выразил надежду, что к ноябрю 2026 года программное обеспечение все же будет готово, и система заработает в полном объеме.
Напомним
В сентябре 2025 года вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что разработка украинского «еАкциза» оказалась втрое сложнее, чем аналогичные европейские проекты. Кроме того, существовали проблемы с финансированием разработки, осуществлявшейся за счет доноров.
Он добавил, что решение о переносе является общей позицией правительства и представителей отраслевых ассоциаций.
