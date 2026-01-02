Зеленский назначил Буданова главой Офиса президента

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему Буданов

По словам президента, кандидатура Буданова оптимальна из-за его уникального профессионального опыта и способности достигать конкретных результатов в критических ситуациях.

«Сейчас Украина нуждается в большей сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах. Офис президента будет служить выполнению, прежде всего, таких задач нашего государства», — подчеркнул Зеленский.

Первые поручения

Сразу после назначения новый руководитель ОП получил стратегическую задачу. Во взаимодействии с Секретарем СНБО и другими профильными институтами Кирилл Буданов имеет:

Обновить и представить для утверждения стратегические основы обороны государства.

Разработать план дальнейшего развития Украины и шаги по его реализации.

Напомним

Минфин писал, что в конце ноября 2025 года Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента. Это решение было принято после того, как утром силовики провели следственные действия в правительственном квартале и в доме чиновника.