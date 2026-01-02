Multi от Минфин
українська
2 января 2026, 11:37

Эпоха Баффетта завершилась: акции Berkshire Hathaway показали рост в 6 100 000% за 60 лет

Мировые рынки обсуждают официальное изменение руководства в одной из самых мощных корпораций мира — Berkshire Hathaway. В среду, 31 декабря, легендарный инвестор Уоррен Баффетт провел свой последний рабочий день в должности главного исполнительного директора (CEO), передав бразды правления Грегу Абелю. Об этом сообщает Reuters.

Эпоха Баффетта завершилась: акции Berkshire Hathaway показали рост в 6 100 000% за 60 лет
Фото: Уоррен Баффетт

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Фантастическая прибыльность

С того момента, как Баффетт возглавил компанию в 1965 году, акции Berkshire Hathaway продемонстрировали невероятный рост — примерно 6 100 000%. Для сравнения, индекс S&P 500 за этот же период вырос на 46 000% (учитывая дивиденды).

Последний торговый день 2025 года акции класса, А закрыли на отметке $754 800 за единицу, незначительно снизившись на 0,1%. Однако, несмотря на трудности с поиском новых объектов для поглощения, конгломерат стоимостью 1,08 триллиона долларов завершил 2025 год без убыточного квартала.

Новая команда и перестановки

Грег Абель (63 года) — новый CEO Berkshire. Он присоединился к компании в 2000 году и в последние 8 лет руководил всеми нестраховыми направлениями бизнеса.

Уоррен Баффетт (95 лет) остается председателем совета директоров. Он планирует ежедневно посещать офис в Омасе и консультировать Абеля.

Адам Джонсон — глава NetJets теперь напрямую будет курировать потребительские товары и ритейл (бренды Duracell, Dairy Queen, Fruit of the Loom и т. д.).

Аджит Джайн продолжает управлять ключевым страховым сегментом группы.

Интрига с инвестиционным портфелем

Одним из главных вопросов остается управление фондовым портфелем объемом $283,2 млрд (крупнейшие доли — Apple и American Express). После того, как один из вероятных преемников Тодд Комбс перешел в JPMorgan Chase в этом месяце, Баффетт намекнул, что Грег Абель вполне способен самостоятельно справиться с управлением акциями.

По состоянию на конец сентября Berkshire накопила рекордные $381,7 млрд наличных денег, что дает новому руководству огромный ресурс для будущих инвестиций в 2026 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
