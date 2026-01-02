Multi от Минфин
українська
2 января 2026, 9:04 Читати українською

Декабрьский бум: авторынок Украины установил 11-летний рекорд на фоне отмены льгот на электромобили

Декабрь 2025 стал знаковым для украинского авторынка. По данным ассоциации «Укравтопром», за месяц было реализовано 12,4 тыс. новых легковушек. Это рекордный показатель за последние 11 лет — последний раз такие объемы фиксировали еще в марте 2014-го.

Декабрь 2025 стал знаковым для украинского авторынка.
Фото: freepik

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Причина ажиотажа: последний вагон льготного НДС

Стремительный рост продаж (на 50% больше, чем в ноябре, и в 2,2 раза больше декабря 2024-го) обусловлен завершением действия налоговых льгот. С 1 января 2026 г. прекратили действовать льготы по НДС на электромобили, что заставило покупателей массово оформлять «зеленые» авто в последний месяц года.

Китайское доминирование и смена лидеров

Рынок продолжает трансформироваться под влиянием спроса на электрокары. Китайский бренд BYD не только удержал лидерство, но оторвался от конкурентов с огромным разрывом.

ТОП-10 самых популярных марок декабря 2025 года:

  • BYD — 3164 ед.
  • Volkswagen — 1298 ед.
  • Toyota — 1117 ед.
  • Skoda — 969 ед.
  • Zeekr — 844 ед.
  • Renault — 658 ед.
  • Honda — 441 ед.
  • Hyundai — 375 ед.
  • BMW — 324 ед.
  • Audi — 316 ед.

Абсолютным бестселлером луны стал электрический кроссовер Volkswagen ID.UNYX.

Итоги 2025 года

Всего в прошлом году украинцы приобрели 81,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 17% превышает показатель 2024 г.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
2 января 2026, 10:58
#
Ну тепер на щастя буде затишшя.
+
0
Mr YouSt
Mr YouSt
2 января 2026, 12:24
#
«Абсолютным бестселлером луны стал…» — автор не успел отойти от нового года)
