Декабрь 2025 стал знаковым для украинского авторынка. По данным ассоциации «Укравтопром», за месяц было реализовано 12,4 тыс. новых легковушек. Это рекордный показатель за последние 11 лет — последний раз такие объемы фиксировали еще в марте 2014-го.
Декабрьский бум: авторынок Украины установил 11-летний рекорд на фоне отмены льгот на электромобили
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Причина ажиотажа: последний вагон льготного НДС
Стремительный рост продаж (на 50% больше, чем в ноябре, и в 2,2 раза больше декабря 2024-го) обусловлен завершением действия налоговых льгот. С 1 января 2026 г. прекратили действовать льготы по НДС на электромобили, что заставило покупателей массово оформлять «зеленые» авто в последний месяц года.
Китайское доминирование и смена лидеров
Рынок продолжает трансформироваться под влиянием спроса на электрокары. Китайский бренд BYD не только удержал лидерство, но оторвался от конкурентов с огромным разрывом.
ТОП-10 самых популярных марок декабря 2025 года:
- BYD — 3164 ед.
- Volkswagen — 1298 ед.
- Toyota — 1117 ед.
- Skoda — 969 ед.
- Zeekr — 844 ед.
- Renault — 658 ед.
- Honda — 441 ед.
- Hyundai — 375 ед.
- BMW — 324 ед.
- Audi — 316 ед.
Абсолютным бестселлером луны стал электрический кроссовер Volkswagen ID.UNYX.
Итоги 2025 года
Всего в прошлом году украинцы приобрели 81,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 17% превышает показатель 2024 г.
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения
⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время
Комментарии - 2