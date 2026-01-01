НДС для ФОПов: В Правительстве решили доработать законопроект

Проект закона по налогу на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей, опубликованный Министерством финансов, будет дорабатываться, рассказал министр экономики Алексей Соболев в интервью LIGA.net .

Что известно об изменениях

«Мы видим, что вопрос НДС для ФОП с доходом свыше 1 млн грн вызывает напряжение у бизнеса. Поэтому сейчас вместе с Министерством финансов проводим консультации с бизнесом, экспертами и аналитическими центрами. Мы должны сбалансировать поддержку предпринимателей и то, что есть в обязательствах с МВФ. Важно понимать, что изменения в налогообложении вступят в силу только в 2027 году. А версия законопроекта опубликованная до ознакомления, является базовой рабочей версией, которая будет доработана с технической точки зрения», — сказал он.

Министр добавил, что главная цель законопроекта — убрать возможности для оптимизации для «дробления» крупного бизнеса.

«А решения, касающиеся всех ФОПов после войны, будем дальше согласовывать с Министерством финансов вместе с бизнесом: с порогом, переходным периодом и исключениями, чтобы это не превратилось в дополнительную бюрократию», — сказал он.

Что предусматривает законопроект Министерства финансов

Законопроект Минфина предусматривает, что с 1 января 2027 года плательщики единого налога (кроме электронных резидентов третьей группы) должны будут регистрироваться как плательщики НДС, если за последние 12 месяцев их операции по продаже товаров или услуг, включая онлайн-продажи через интернет и приложения, превысили 1 млн грн (без НДС).

Исходя из данных за 2024 год, эта норма коснется примерно 660 000 плательщиков единого налога — в основном ФОП второй и третьей групп.