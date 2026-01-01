Multi от Минфин
Сменить язык на українська

1 января 2026, 14:29

Нацкомиссия по ценным бумагам получила нового руководителя

Президент Владимир Зеленский вечером 31 декабря назначил нового главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Об этом говорится в соответствующем указе.

Президент Владимир Зеленский вечером 31 декабря назначил нового главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Назначить Семенюка Алексея Владимировича Главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», — говорится в документе с подписью президента.

О Семенюке почти ничего неизвестно. В реестре деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции, которую Семенюк разместил как кандидат на должность главы комиссии, указано, что его главный доход обеспечивается предпринимательской деятельностью. Опыт работы в финансовом секторе у Семенюка отсутствует.

Напомним

31 декабря Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Магомедов занимал этот пост с февраля 2021 года. Следует отметить, что его каденция должна была продолжаться до 2027 года, однако президент принял решение о досрочном прекращении его полномочий. Причины такого решения в тексте указа не указываются.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
1 января 2026, 14:48
#
Очередной фунт?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
