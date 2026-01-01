Нацкомиссия по ценным бумагам получила нового руководителя

Президент Владимир Зеленский вечером 31 декабря назначил нового главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Об этом говорится в соответствующем указе.

«Назначить Семенюка Алексея Владимировича Главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», — говорится в документе с подписью президента.

О Семенюке почти ничего неизвестно. В реестре деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции, которую Семенюк разместил как кандидат на должность главы комиссии, указано, что его главный доход обеспечивается предпринимательской деятельностью. Опыт работы в финансовом секторе у Семенюка отсутствует.

Напомним

31 декабря Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Магомедов занимал этот пост с февраля 2021 года. Следует отметить, что его каденция должна была продолжаться до 2027 года, однако президент принял решение о досрочном прекращении его полномочий. Причины такого решения в тексте указа не указываются.