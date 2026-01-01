В 2025 году Украина окончательно отошла от концепции справка ради справки. Налажено взаимодействие между реестрами и запущено Трембиту 2.0, чтобы данные обменивались между госсистемами еще безопаснее, быстрее и без человеческого фактора. А украинцы пользовались новыми удобными автоматизированными сервисами в Дии, сообщает пресс-служба Минцифры.
Услуги без чиновников: Какие автоматизированные сервисы появятся в 2026 году
Планы на 2026 год
«На следующий год есть амбициозные планы — цифровизировать одни из самых сложных сфер», — говорится в сообщении.
В фокусе на 2026-й:
- развод онлайн в Дии;
- верификация данных в реестре ДРАЦС;
- еСуд;
- еАкциз;
- развитие команды CDTO в министерствах, общинах и администрациях.
Источник: Минфин
