Услуги без чиновников: Какие автоматизированные сервисы появятся в 2026 году

В 2025 году Украина окончательно отошла от концепции справка ради справки. Налажено взаимодействие между реестрами и запущено Трембиту 2.0, чтобы данные обменивались между госсистемами еще безопаснее, быстрее и без человеческого фактора. А украинцы пользовались новыми удобными автоматизированными сервисами в Дии, сообщает пресс-служба Минцифры.