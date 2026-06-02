Паркоместа опередили квартиры по темпам удорожания: что происходит на рынке

После начала полномасштабного вторжения в Украину зафиксирован стремительный рост стоимости паркомест, темпы которого часто опережают удорожание жилой площади. Как сообщили представители ведущих девелоперских компаний в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», спрос на паркинги существенно превышает существующее предложение.

По словам руководителя проектов Perfect Group Алексея Коваля, стоимость квадратного метра паркинга существенно варьируется в зависимости от типа — подземный или наземный — но обычно составляет примерно 90−120% стоимости квадратного метра небольших квартир в том же проекте.

Главными факторами удорожания эксперты называют дефицит свободного пространства в условиях плотной городской застройки и сложность строительства подземных сооружений.

В компании Greenville добавляют, что хроническая нехватка парковочных мест в столице оценивается в 40−60%, а ценники традиционно ползут вверх ближе к моменту ввода ЖК в эксплуатацию.

Коммерческая директор девелоперской компании «Интергал-Буд» Елена Рыжова подчеркнула, что с 2022 года наличие подземного паркинга стало для покупателей критически важным критерием безопасности.

Это спровоцировало скачок цен в столичном комфорт-классе на 30−50%: если в начале полномасштабного вторжения место стоило $12−18 тыс., то в 2025—2026 годах расценки взлетели до $18−30 тыс., а в более дорогих сегментах (бизнес и премиум).

Тенденцию подтверждают и у Alliance Novobud: в их проектах комфорт-класса жилая площадь стартует от 47 тыс. грн/кв. м, тогда как квадратный метр для авто обходится не менее 52 тыс. грн.

В свою очередь девелоперы из «Кузнечная Недвижимость» оценивают метр паркинга от $1 400, что почти вплотную приближается к минимальной стоимости их жилья ($1500/кв. м).

При этом СЕО Sigma+ Анна Лаевская отмечает, что по расчетам строительства подземный формат паркинга обычно на 30% дороже жилых площадей и по цене практически приравнивается к коммерческой недвижимости.

Похожая ситуация наблюдается и в регионах. Руководитель направления инжиниринга одесской компании Stikon Алексей Крючков заявил, что в настоящее время спрос на паркоместа существенно опережает предложение. Он пояснил, что в рамках первой очереди строительства цены на паркинги часто не успевают увеличиться, ведь рынок быстро поглощает новое предложение. Таким образом, основная динамика повышения стоимости проявляется уже в следующих очередях.

«В 2012—2014 годах средняя цена была около $700/кв. м, к 2022-му она выросла до $900/кв. м, а ныне верхний предел существенно поднялся, и спрос легко „съедает“ это предложение. Это классическая экономическая зависимость: устойчивый рост цены за квадрат перегрет спросом», — объяснил он.