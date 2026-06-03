Возвращение IKEA в Украину под вопросом: у компании еще не определились с терминами

Открытие магазинов ИКЕА в Украине снова откладывается. В компании пока не определились, когда может быть принято решение о возвращении магазинов сети. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на пресс-службу компании.

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Почему откладывают открытие

Ранее возвращение популярного шведского бренда IKEA ожидалось в 2025 году. Рассматривали два сценария возобновления работы бренда. Однако до сих пор открытие магазинов так и не произошло, хотя компания продлила договоры аренды у киевских ТРЦ, в частности, Lavina Mall и Respublika.

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«Главным приоритетом для возобновления работы магазина ИКЕА в Киеве является безопасность наших работников и клиентов», — отметили в компании.

Кроме этого, добавляют в компании, необходимо наладить все другие операционные аспекты, например поставки товаров, чтобы магазин мог работать. «Сейчас мы не можем сказать, когда это произойдет», — отметили в IKEA.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что открытие магазинов ИКЕА в Украине ожидалось в 2025 году. Об этом сообщал операционный директор ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Blockbuster Mall Дмитрий Лашин.

Ритейлер проводил ежедневно действия по физическому обновлению магазина (клининг, частичный ремонт, замена вывески, вывоз старого товара).