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3 июня 2026, 8:00 Читати українською

Возвращение IKEA в Украину под вопросом: у компании еще не определились с терминами

Открытие магазинов ИКЕА в Украине снова откладывается. В компании пока не определились, когда может быть принято решение о возвращении магазинов сети. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на пресс-службу компании.

Открытие магазинов ИКЕА в Украине снова откладывается.

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Почему откладывают открытие

Ранее возвращение популярного шведского бренда IKEA ожидалось в 2025 году. Рассматривали два сценария возобновления работы бренда. Однако до сих пор открытие магазинов так и не произошло, хотя компания продлила договоры аренды у киевских ТРЦ, в частности, Lavina Mall и Respublika.

Читайте также: IKEA возобновит работу в Украине в 2025 году

«Главным приоритетом для возобновления работы магазина ИКЕА в Киеве является безопасность наших работников и клиентов», — отметили в компании.

Кроме этого, добавляют в компании, необходимо наладить все другие операционные аспекты, например поставки товаров, чтобы магазин мог работать. «Сейчас мы не можем сказать, когда это произойдет», — отметили в IKEA.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что открытие магазинов ИКЕА в Украине ожидалось в 2025 году. Об этом сообщал операционный директор ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Blockbuster Mall Дмитрий Лашин.

Ритейлер проводил ежедневно действия по физическому обновлению магазина (клининг, частичный ремонт, замена вывески, вывоз старого товара).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
3 июня 2026, 8:41
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А для чого їм повертатися? В нас вже далеко неплатоспроможний ринок, в людей грошей з кожним роком цієї проплаченої війнушки все менше й менше, плюс в них є реальні ризики знищення їх магазинів, одні мінуси для них, правильно роблять
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