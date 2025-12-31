Правительство приняло постановление, которым урегулировало запуск экспериментального проекта национального электронного чека — еЧек в 2026 году. Документ определяет порядок функционирования сервиса и правовых условий его внедрения. Об этом сообщили в Минэкономики.
В 2026 году в Украине появится еЧек. Что это значит
Что такое есть
еЧек — это электронный чек, который покупатель получает в банковском приложении после оплаты картой в магазине или онлайн. Он хранится в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания.
Сервис не обязателен: покупатель может получить бумажный чек, или оба вида одновременно.
Когда запустят
Запуск еЧека запланирован на 2026 год и предусматривает поэтапное внедрение — это экспериментальный проект. На первом этапе сервис будет работать в формате пилота с отдельными национальными торговыми сетями и банками.
еЧек является добровольным сервисом и не изменяет действующих требований по применению РРО/ПРРО.
