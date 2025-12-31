Китайские электрокары захватывают Европу: рекордная доля рынка в ноябре, несмотря на пошлины ЕС

Китайские автопроизводители установили новый исторический рекорд, захватив 12,8% рынка электромобилей (EV) Европы в ноябре 2025 года. Несмотря на введение дополнительных пошлин со стороны Европейского Союза, бренды КНР продолжают укреплять свои позиции. Об этом сообщает Bloomberg.

Гибридный прорыв и новые лидеры

Согласно данным исследовательской компании Dataforce, стремительно растущая доля китайских марок в сегменте гибридных автомобилей превысила 13% на рынках ЕС, Великобритании и стран Европейской ассоциации свободной торговли.

Отмечается, что китайские бренды во главе с BYD Co. и SAIC Motor Corp., а также новые участники рынка, такие как Chery Automobile Co. и Zhejiang Leapmotor Technology Co., удвоили усилия по выходу на европейский рынок в этом году.

Избыток производственных мощностей в Китае и жестокие ценовые войны на внутреннем рынке заставляют производителей активно расширять экспорт в Европу.

Адаптация к пошлинам: стратегия гибкости

Китайские компании сумели нивелировать влияние дополнительных пошлин, введенных ЕС в конце 2024 года, за счет нескольких факторов:

Поглощение расходов: Производители взяли часть дополнительного сбора на себя, чтобы сохранить конкурентные цены.

Фокус на гибриды: акцент переместился на модели с гибридными двигателями, на которые новые тарифы не распространяются.

Рынок Великобритании: Усиление присутствия в странах вне ЕС.

Впечатляющую динамику продемонстрировал бренд Leapmotor, продажи которого в Европе подскочили на 4 000% благодаря партнерству со Stellantis, материнской компанией Peugeot, Fiat и Opel. Бренд Omoda от Chery также показал рост на уровне 1100%.

Европа отступает: пересмотр планов на 2035 год

Экспансия Китая вынуждает европейских автопроизводителей лоббировать смягчение экологических норм. На фоне угрозы одной из важнейших отраслей континента, чиновники ЕС уже предложили отказаться от полного запрета продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года.

Этот шаг рассматривается как попытка оградить местную промышленность от «хаотического энергетического перехода» и неравной конкуренции со стороны КНР.

