Китайские электрокары захватывают Европу: рекордная доля рынка в ноябре, несмотря на пошлины ЕС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 декабря 2025, 15:53 Читати українською

Китайские электрокары захватывают Европу: рекордная доля рынка в ноябре, несмотря на пошлины ЕС

Китайские автопроизводители установили новый исторический рекорд, захватив 12,8% рынка электромобилей (EV) Европы в ноябре 2025 года. Несмотря на введение дополнительных пошлин со стороны Европейского Союза, бренды КНР продолжают укреплять свои позиции. Об этом сообщает Bloomberg.

Китайские автопроизводители установили новый исторический рекорд, захватив 12,8% рынка электромобилей (EV) Европы в ноябре 2025 года.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Гибридный прорыв и новые лидеры

Согласно данным исследовательской компании Dataforce, стремительно растущая доля китайских марок в сегменте гибридных автомобилей превысила 13% на рынках ЕС, Великобритании и стран Европейской ассоциации свободной торговли.

Отмечается, что китайские бренды во главе с BYD Co. и SAIC Motor Corp., а также новые участники рынка, такие как Chery Automobile Co. и Zhejiang Leapmotor Technology Co., удвоили усилия по выходу на европейский рынок в этом году.

Избыток производственных мощностей в Китае и жестокие ценовые войны на внутреннем рынке заставляют производителей активно расширять экспорт в Европу.

Адаптация к пошлинам: стратегия гибкости

Китайские компании сумели нивелировать влияние дополнительных пошлин, введенных ЕС в конце 2024 года, за счет нескольких факторов:

  • Поглощение расходов: Производители взяли часть дополнительного сбора на себя, чтобы сохранить конкурентные цены.
  • Фокус на гибриды: акцент переместился на модели с гибридными двигателями, на которые новые тарифы не распространяются.
  • Рынок Великобритании: Усиление присутствия в странах вне ЕС.

Впечатляющую динамику продемонстрировал бренд Leapmotor, продажи которого в Европе подскочили на 4 000% благодаря партнерству со Stellantis, материнской компанией Peugeot, Fiat и Opel. Бренд Omoda от Chery также показал рост на уровне 1100%.

Читайте также: Спрос на электромобили в Украине за год вырос почти в 2,5 раза

Европа отступает: пересмотр планов на 2035 год

Экспансия Китая вынуждает европейских автопроизводителей лоббировать смягчение экологических норм. На фоне угрозы одной из важнейших отраслей континента, чиновники ЕС уже предложили отказаться от полного запрета продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года.

Этот шаг рассматривается как попытка оградить местную промышленность от «хаотического энергетического перехода» и неравной конкуренции со стороны КНР.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами