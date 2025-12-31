Грузия продлила бесплатное медицинское обслуживание для украинских беженцев до апреля 2026 года

Правительство Грузии продлило действие программы бесплатного медицинского обслуживания для украинских беженцев до 1 апреля 2026 года. Об этом сообщает издание Sova.

Что это значит для беженцев

Решение означает, что украинцы, проживающие в Грузии из-за войны, будут и дальше иметь доступ к широкому перечню медицинских услуг на условиях, аналогичных государственному медицинскому страхованию для граждан Грузии.

Кто может участвовать

Право на участие в программе имеют граждане Украины, постоянно проживающие на территории Грузии и прибывшие в страну из-за боевых действий. В то же время, правительство четко определяет, что означает статус постоянного проживания:

он сохраняется, если человек уезжает из Грузии на короткий срок — до трех дней;

он теряется, если пребывание за пределами страны длительное.

Именно соблюдение этого условия является ключевым для сохранения доступа к бесплатным медицинским услугам в рамках государственной программы.

